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支持好信用 LnB信用市集減息1%

經濟日報／ 記者陳怡慈／即時報導

國內最大P2P網路借貸平台業者瑞保網路科技(LnB信用市集)宣布，為支持好信用行為，貸款期數在18期以上者，只要前半期準時還款，提供後半期利率減碼1個百分點的優惠，換算下來申貸人每年最多可省下數千元的利息。

LnB信用市集執行長楊瑞芬表示，LnB信用市集透過金融科技的力量，直接媒合申貸人與投資人，不收利差，期許為台灣打造更加公平、透明、互利的金融環境。自2016年平台成立以來，已幫助數萬人獲得貸款。

楊瑞芬表示，銀行信貸大多是浮動利率，會隨著央行的利率調升而上升；LnB信用市集提供固定利率，就算是面對國內外升息浪潮，也不用擔心受到央行利率調升的影響。

根據LnB信用市集平台數據統計，絕大部分的申貸人都有準時還款的好習慣，該平台特別推出「好信用」活動，主動在後半期降低利率，為平台申貸人減輕還款負擔。

詳細活動資訊請上LnB信用市集官方網站（www.lnb.com.tw），或好信用活動網頁。

央行 P2P

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