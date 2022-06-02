安聯推確診慰問金專案 保戶中重症住院提供6000元

新冠肺炎疫情持續於高原期，防疫政策亦從清零轉為共存，安聯人壽因應疫情變化，於2022年5月1日再度提撥額外的新台幣200萬元上限額度，啟動「抗疫新戰場 安聯再挺你」中/重症關懷慰問金專案發放計畫，若於2022年9月30日前（ 含）不幸確診罹患新冠肺炎，並接受中、重症住院治療之保戶，安聯提供關懷慰問金6000元，如不幸身故，則提供5萬元之關懷慰問金（擇一申請）。

本土新冠肺炎中重症病例及死亡數續創新高，安聯人壽自2021年5月中新冠疫情爆發後，安聯人壽即提撥新台幣200萬元，推出保戶確診感染新冠肺炎關懷慰問金，至今年4月30日止累計為383位保戶提供確診住院治療或死亡關懷慰問金。

有鑑於目前流行的Omicron病毒株與2021年時空背景不同，政府亦宣布台灣即將走入與病毒共存時期，在原提撥之關懷慰問金用罄之後，考量未來新冠肺炎患者將著重於併發重症的治療照護為主，安聯人壽行銷長鄭祥琨表示，有鑑於未來新冠疫情將朝向流感化發展，保障需求轉為中重症留院治療，安聯人壽再度提撥200萬元為新冠肺炎關懷慰問金，用實際行動守護安聯客戶，專案期間中、重症確診保戶只要備妥申請所需之文件，聯絡安聯人壽理賠部或業務同仁即可申請，並以立案之優先順序發放慰問金，慰問金發放總金額達200萬上限將會提前結束。

為方便保戶在疫情期間申請保單變更作業，安聯已建構完整數位生態系統，各項保單變更如下，保費單次追加、或有短期資金運用之急需要辦理借款，皆可透過安聯人壽企業網站、安聯人壽行動APP「安聯e服務Pro」等數位平台提出申請，即日請至6月15日，保戶只要透過智能客服艾利Allie申請參加保戶e通知活動，即可獲得LINE POINTS 50點抽獎機會一次。