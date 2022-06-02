國泰人壽推新保單 兼顧傳承與特傷保障

國泰人壽表示，台灣將於2025年邁入超高齡社會，根據內政部2021年資料統計，國人平均壽命達81.3歲，隨著平均餘命延長，民眾在65歲退休後還有逾十年的生活需要安排，雖有更多時間可享受退休生活及陪伴家人，卻也擔心退休後失去健康而成為家人負擔。

國泰人壽今年適逢60周年，延續「E．P．S」全新戰略，以保障優先(Protection)陪伴客戶提早規劃高齡預備金並滿足多元需求，推出國泰人壽益美雙寶利率變動型美元終身保險(定期給付型)，結合高倍數壽險保障及高齡特定傷病保障，幫助民眾提早做好資產傳承規畫，同時守護因神經退化性疾病所帶來的老後安養人生尊嚴。

根據台灣失智症協會2022年資料顯示，台灣65歲以上失智人口約30萬人，至2041年失智總人口將逾66萬人，台灣失智人口數約以每30分鐘增加一位的速度成長。

失智症最常見的原因為神經退化性失智症，包括：阿茲海默症、巴金森氏症…等，其中，阿茲海默症更是高達整體失智症病例60%。失智照顧實際費用約為每月5萬～6萬元，再加上營養補充、醫療耗材、交通費用等開銷，將造成失智者家庭財務上沉重負擔。

國泰人壽益美雙寶利率變動型美元終身保險(定期給付型)，透過多重功能保險超前部署，做好資產保全與財富信託規畫，商品共具三項特色：

一、身故保障高，可滿足財富傳承需求。該張保單分為躉繳(一次繳清)與２年期繳，以40歲男性投保、繳費2年期、基本保險金額20萬美元為例，每年保費約3萬9,592美元(含自動轉帳折減1%及高保費折減1%)，假設宣告利率每年皆為3.30%、增值回饋分享金選擇增購保額，若於30年~40年後身故，其身故保障約為總繳保險費的2.8倍，搭配身故保險金分期定期給付約定，由保險公司按約定給付受益人，延續財富傳承的溫馨及關懷，兼具類信託功能。

二、額外回饋，具增值回饋分享金機制。當宣告利率大於本商品預定利率時，保戶可享增值回饋分享金，有機會能增加保障額度，提高財富傳承及保全效果。

三、保障多元，提供特定傷病保險金。保障期間若符合保單條款定義的嚴重阿茲海默氏症或嚴重巴金森氏症，將提供一筆特定傷病保險金，讓保障更完整。

國泰人壽商品部協理翁建勳提醒，風險轉嫁是保險最大的功能與優勢，國泰人壽益美雙寶利率變動型美元終身保險(定期給付型)，提供神經退化性疾病保障，兼具類信託功能傳承安排，及早規劃亦可享受較便宜保險費降低負擔，避免不幸失去健康後才發現保障不足的困境，讓保險金守護自己及最親愛的家人。