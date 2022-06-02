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確診理賠迎高峰 五家產險業喊增資

經濟日報／ 記者廖珮君／即時報導

6月進入防疫保單理賠高峰期，據保險局掌握，目前共12家銷售防疫保單的業者，其中前6大業者，已有5家討論增資行動，其中更有2家是依據RBC低於250%做為增資依據。

保險局官員強調，因為目前防疫險理賠數字還未完全進來，就目前來看，6月底各業者應該還不至於有增資行動，須等後續理賠額更加明確、半年報出爐才會較明朗。

目前前六大銷售防疫保單的業者，包括富邦產、國泰世紀產、新安東京、和泰產、兆豐產及中信產，其中有五家都已有增資規劃。

保險局副局長張玉煇說，12家銷售防疫保單業者，已有10家將防疫保單的財務影響數提報董事會，只有2家尚未提報。據了解，這兩家尚未提報的是富邦產和兆豐產，預估六月才會提影響數。

張玉煇說，這10家業者，有部分公司已經啟動增資作業、有些認為不需要增資、有些是財務狀況達特定指標才會啟動增資。

據了解，前6大業者，已有5家討論增資行動，其中更有2家是依據RBC低於250%做為增資依據，市場評估，前6大中，除兆豐產可能認為增資機率較低外，其餘5家都已評估增資需求。

防疫保單 理賠 保險

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