備戰防疫險理賠損失 5家產險研議增資計畫

防疫險理賠持續增加，今年到5月底已突破40億元，金管會主委黃天牧日前已宣示「產險公司想止血，優先由大股東增資」。據了解，已有5家產險公司正討論增資計畫，其中2家是當RBC低於250％時啟動。

據金管會統計，今年以來截至到5月30日為止，防疫險理賠金額超過40億元，遠遠超過收進來的保費收入24.52億元，且產險業者多預估理賠高峰還沒到，產險業防疫險理賠損失仍持續擴大中。

黃天牧日前已表示，產險公司沒有所謂倒閉問題，但賣較多防疫險的產險公司有增資問題，保險局已請產險公司要提董事會，討論可能產生的財務損失，並要在董事會上討論增資的時程與額度，「金管會政策上不會替產險公司止血，產險公司要止血，優先由大股東增資。」

在金管會的要求下，所有有賣防疫險的產、壽險公司都進行壓力測試，模擬最嚴重的情況下需要有多大的財務負擔，並將壓力測試結果提董事會討論增資計畫，同時也要求各家產險公司大股東都要出具增資承諾。

保險局今表示，目前已有10家產險公司開完董事會，還有2家將召開，部分產險公司將啟動增資作業，另有部分產險公司有列出預計當達到特定指標時就要啟動增資。

據了解，前6大銷售防疫險的產險公司中，已有5家正討論增資計畫，其中有2家是當RBC低於250％時啟動增資，但因理賠還在持續進件中，半年報還未出爐，初估6月底前還不會有產險公司增資；而2家還未開董事會的產險公司是兆豐產、富邦產，預計6月會召開。

防疫險銷售最多的富邦產，這個月在母公司富邦金的法說會上已表示，目前初估還不須增資。富邦金也承諾，若富邦產未來有增資需求，會由金控增資。