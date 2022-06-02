快訊

強尼戴普忍6年「為何能逆轉勝？」 網盤點3原因：歸功於安珀

新北傳砍人案！1男腹部中刀倒臥血泊 警急追凶嫌

追求刺激感？跑酷玩家徒手爬松菸大樓 玩命驚險畫面曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

備戰防疫險理賠損失 5家產險研議增資計畫

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
因應防疫險理賠損失，前6大銷售防疫險的產險公司中，已有5家正討論增資計畫。本報資料照片
因應防疫險理賠損失，前6大銷售防疫險的產險公司中，已有5家正討論增資計畫。本報資料照片

防疫險理賠持續增加，今年到5月底已突破40億元，金管會主委黃天牧日前已宣示「產險公司想止血，優先由大股東增資」。據了解，已有5家產險公司正討論增資計畫，其中2家是當RBC低於250％時啟動。

據金管會統計，今年以來截至到5月30日為止，防疫險理賠金額超過40億元，遠遠超過收進來的保費收入24.52億元，且產險業者多預估理賠高峰還沒到，產險業防疫險理賠損失仍持續擴大中。

黃天牧日前已表示，產險公司沒有所謂倒閉問題，但賣較多防疫險的產險公司有增資問題，保險局已請產險公司要提董事會，討論可能產生的財務損失，並要在董事會上討論增資的時程與額度，「金管會政策上不會替產險公司止血，產險公司要止血，優先由大股東增資。」

在金管會的要求下，所有有賣防疫險的產、壽險公司都進行壓力測試，模擬最嚴重的情況下需要有多大的財務負擔，並將壓力測試結果提董事會討論增資計畫，同時也要求各家產險公司大股東都要出具增資承諾。

保險局今表示，目前已有10家產險公司開完董事會，還有2家將召開，部分產險公司將啟動增資作業，另有部分產險公司有列出預計當達到特定指標時就要啟動增資。

據了解，前6大銷售防疫險的產險公司中，已有5家正討論增資計畫，其中有2家是當RBC低於250％時啟動增資，但因理賠還在持續進件中，半年報還未出爐，初估6月底前還不會有產險公司增資；而2家還未開董事會的產險公司是兆豐產、富邦產，預計6月會召開。

防疫險銷售最多的富邦產，這個月在母公司富邦金的法說會上已表示，目前初估還不須增資。富邦金也承諾，若富邦產未來有增資需求，會由金控增資。

產險 防疫險 富邦金

延伸閱讀

金管會強調該賠就要賠 黃天牧：不會替保險業止血

防疫險風暴 金管會黃天牧：政策面不會替保險公司止血

防疫險保戶注意！有沒有投保成功 金管會：6月底就知道

還有100萬張防疫險未核保 金管會：6月底前全部要完成

相關新聞

新光、台新併有譜？ 台新金成立合併研究委員會

台新金今發布重訊，成立合併研究委員會，等於新光金、台新金都已成立合併研究單位，積極研究雙方的合併機會，為台新金、新光金「...

兆豐銀行員被詐騙挪用ATM鈔箱 金管會開罰400萬元

金管會今宣布，發現兆豐銀中山分行有行員因為遭詐騙，利用職務之便挪用ATM鈔箱現金及客戶款項，挪用金額超過877萬元，被挪...

備戰防疫險理賠損失 5家產險研議增資計畫

防疫險理賠持續增加，今年到5月底已突破40億元，金管會主委黃天牧日前已宣示「產險公司想止血，優先由大股東增資」。據了解，...

5月底俄債利息 還有1家壽險未收到

俄烏戰爭爆發，國內壽險公司投資俄羅斯公債部位出現違約風險，所幸8家「踩雷」的壽險公司在3、4月都有陸續收到俄羅斯以美元給...

財政部與台新金就彰銀案快和解？傳公股行庫將進場承接

台新金控（2887）今（2）日公告，將申讓彰銀（2801）持股136萬餘張，申讓持股比近13%，顯示財政部與台新金就彰銀...

金管會准安達取得康健人壽100％股權 最快今年合併

金管會保險局今宣布，核准安達集團（英商Chubb）取得台灣康健人壽100%股權，但還需經濟部投審會核准，擬今年內完成合併...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。