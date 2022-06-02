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5月底俄債利息 還有1家壽險未收到

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
金管會保險局今證實，還有一家壽險未收到5月底俄債利息。記者戴瑞瑤／攝影
金管會保險局今證實，還有一家壽險未收到5月底俄債利息。記者戴瑞瑤／攝影

俄烏戰爭爆發，國內壽險公司投資俄羅斯公債部位出現違約風險，所幸8家「踩雷」的壽險公司在3、4月都有陸續收到俄羅斯以美元給付的利息，但針對5月底的利息，金管會今表示，目前還有1家壽險未收到，正在向保管銀行確認。

據金管會統計，截至3月底8家壽險投資俄債部位為1046億元，包含國泰人壽、富邦人壽、台灣人壽、新光人壽、中國人壽、南山人壽、全球人壽、三商美邦人壽，2、3月合計已認列預期信用損失142.35億元，認損比率約13.6%。

在壽險業順利收到3月債息後，原本傳出因4月4日美國制裁擴大恐出現違約，所幸壽險業順利收到4月債息，且是以美元支付，然而戰爭情況與國際制裁情況還充滿不確定性，後續是否都能如期付息，還很難下定論。

保險局副局長張玉煇今表示，目前剩下一家壽險尚未收到5月底應以美元計價支付的俄債利息，公司正積極向保管銀行了解支付情況。

但因俄羅斯債被降評，依照法規壽險業需要在半年內出清調整，然而在近日法說會上，大部分壽險公司還未有出清的動作。張玉煇表示，若保險公司6個月內無法調整的話，可呈報金管會，提出書面說明及具體改善計畫。

壽險公司 俄羅斯

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