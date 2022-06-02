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新光、台新併有譜？ 台新金成立合併研究委員會

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
台新金今董事會後發布重訊，宣布成立合併研究委員會。圖／台新金控提供
台新金今董事會後發布重訊，宣布成立合併研究委員會。圖／台新金控提供

台新金今發布重訊，成立合併研究委員會，等於新光金、台新金都已成立合併研究單位，積極研究雙方的合併機會，為台新金、新光金「兄弟併」再添可能性。

新光金在20日董事會已通過，成立合併可行性研究小組，但目標除台新金外，也不排除其他沒有壽險子公司或壽險子公司規模小的金控，包含玉山金、永豐金等都被視為目標。

台新金今也召開董事會，也決議成立合併研究委員會，台新金今發布重訊指出「合併研究委員會下設立合併研究小組，以積極正面的態度進行合併可行性之評估。」

日前傳出新光金有董事提案成立合併研究小組時，台新金當時也有正向的回應，台新金當時表示，事先並不知情，仍未收到正式的評估邀請，後續若有收到邀約，會以正面開放的態度進行評估。台新和新光都是泛新光集團的公司，本來幾年前也談過此事，這次如果有機會能夠一起合作努力看看，也是一件好的事情。

金管會銀行局表示，金融機構整併由併購雙方決定，尊重市場機制，但對於金控申請轉投資，將就資本結構健全性、資金來源妥適性、守法性等三方面檢視。

台新金 新光金

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