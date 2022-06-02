金管會准安達取得康健人壽100％股權 最快今年合併

金管會保險局今宣布，核准安達集團（英商Chubb）取得台灣康健人壽100%股權，但還需經濟部投審會核准，擬今年內完成合併，合併後國內壽險公司將降到21家，3月底康健人壽還有26萬件有效保單，保戶權益不受影響。

台灣康健人壽原本母公司是美國信諾集團，去年10月信諾集團決議出售亞洲國家7個子公司股權給予安達集團（英商Chubb），其中就包含台灣康健人壽。保險局今核准此股權轉換案，但還須經投審會同意。

保險局副局長張玉煇表示，目前是核准第一階段，也就是股權轉換，但還要經投審會審查，因當初台灣康健人壽是信諾集團經投審會核准投資的，如今要做股權轉換，也要經投審會同意。

張玉煇表示，第二階段才會是合併，合併案要再經金管會核准。安達目前是規劃未來把安達人壽台灣分公司併入台灣康健人壽後再改名，以康健人壽為存續主體，因為康健人壽是子公司、安達是分公司，至於名稱會再規劃。

張玉煇指出，康健人壽主要都是保障型商品，跟安達人壽以投資型商品為主，兩家公司商品特性不同，安達透露，希望合併後能提供保戶保障與投資型都有更完整的商品，初步規劃是今年內完成合併。

據保險局統計，截至今年3月底，康健人壽有效契約保單還有26萬件。張玉煇表示，合併後保戶權益不會受影響，安達已表示，會發函給既有保戶，契約一切權利義務都沒有影響，也會確保保戶服務不中斷。兩家公司合併後，董事長預計仍為現任康健人壽董事長朱立明，總經理則為現任安達人壽總經理張志杰。

統計至3月底，康健人壽資產規模413億元、排名22名、市占率0.12%，而安達人壽資產規模1568億元、排名第18名、市占率0.47%，兩家合併後資產規模會達到1981.37億元，排名仍為第18名、市占率則將提升到0.59%；保費收入部份，康健人壽有31.54億元、安達人壽有131.68億元，合併後將為163.22億元；而康健人壽淨值為80.08億元、安達人壽淨值15.87億元。

安達人壽與康健人壽合併後，國內壽險公司將從22家降為21家，國內的壽險外商分公司將只剩下友邦人壽、法國巴黎人壽。

此外，安達向保險局承諾，康健人壽的員工權益，從股權交割日起2年期間內維持不變。據保險局統計，截至3月底康健人壽還有約898位員工，安達人壽則有216位員工。

至於安達產險，保險局表示，因安達產險上頭的母公司不是英商控股Chubb，安達產險不會併入。