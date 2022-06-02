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配合電支條例修正 央行預告修正相關法規部分條文

經濟日報／ 記者陳美君／即時報導

數位金融盛行，中央銀行法規也與時俱進。央行今（2）日發布新聞稿，預告修正「金融機構存款及其他各種負債準備金調整及查核辦法」部分條文，其中，因純網路銀行及部分傳統銀行的網路銀行業務，均為24小時營運，全年無休，且每日進行結帳作業；為應實務需求，增訂金融機構如每日進行結帳作業者，得向央行申請以每日帳列餘額申報準備金。

央行今日預告修正「金融機構存款及其他各種負債準備金調整及查核辦法」部分條文，央行指出，配合「電子支付機構管理條例」於去(2021)年7月1日修正施行，原電子票證的用語修正為儲值卡，另參酌準備金實務作業需要，擬具「金融機構存款及其他各種負債準備金調整及查核辦法」部分條文修正草案，並依據行政程序法辦理草案預告，以徵求各方意見。

央行官員表示，本次共計修正8條，修正重點有以下六點；其中第五點，主要是純網路銀行及部分傳統銀行的網路銀行業務規模日益擴大，而這些網銀不像過去的傳統銀行，有分成營業日與非營業日，均為24小時營運，全年無休，且每日進行結帳作業；為應實務需求，增訂金融機構如每日進行結帳作業者，得向央行申請以每日帳列餘額申報準備金，結帳的時間點也可自行訂定。

（一）配合「電子支付機構管理條例」之修正，將「電子票證」一詞修正為「儲值卡」。（修正條文第3條及第5條）

（二）明定基層金融機構收受定期性存款，依央行規定條件轉存農業行庫，並報送相關報表者，免提準備金。（修正條文第3條）

（三）增訂受託收管機構對準備金提存不足者追收利息，為央行委託事項，並由該受託收管機構收妥後繳交央行。（修正條文第6條）

（四）明定金融機構撥存於央行業務局「跨行業務結算擔保專戶」或受託收管機構同性質專戶之存款，得抵充實際準備金之最高額度為當期應提存準備金之一定比率，由央行公告之。（修正條文第7條）

（五）純網路銀行及部分傳統銀行之網路銀行業務，均為24小時營運，全年無休，且每日進行結帳作業；為應實務需求，增訂金融機構如每日進行結帳作業者，得向央行申請以每日帳列餘額申報準備金。（修正條文第9條及第10條）

（六）配合實務作業，酌作文字修正。（修正條文第14條及第15條）

央行 銀行業

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