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臨櫃繳稅卻被行員收進口袋 華南銀遭開罰400萬元

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
圖為位於台北信義區松仁路的華銀總部。本報資料照片
圖為位於台北信義區松仁路的華銀總部。本報資料照片

金管會今宣布，對華南銀開罰400萬元，主要是華南銀林口分行有一名行員，在客戶到銀行臨櫃繳地價稅時，將客戶交付的現金放入自己口袋，並透過取消交易來騙過主管，挪用達236萬元，受影響客戶達11人，因此金管會開罰。

銀行局副局長林志吉表示，華南銀行的林口分行，有一名行員利用職務之便，在2021年10月27日至11月12日間，以更正交易、遲延入帳或重複執行存摺取款交易等方式，挪用客戶存款及繳稅等款項，挪用筆數達14筆，涉及客戶數達11人，涉案金額約236萬元。後來是單位主管被請求蓋前兩天交易的日期章，發現有異而循線查獲。

林志吉表示，每年10月、11月都是民眾繳地價稅的時期，部份客戶會到銀行臨櫃繳款，但行員卻把客戶臨櫃繳進來的現金放進自己口袋，再用取消交易方式來取消，部份客戶則是臨櫃交存款憑條，行員先入帳再做後續更正或取消交易，因此款項沒有真正轉到要交付的帳戶。因為繳地價稅有一定期間，銀行發現後，在繳稅期限之前都已經繳完，沒有影響到客戶權益，行員親屬也有協助還款，銀行沒有財務損失。

林志吉指出，過去也曾發生行員臨櫃把錢收到自己口袋的案子，像華銀這次案子，行員更正交易時，相同行員卻可自己做更正交易取消，原本應該由後頭主管簽核，「後頭主管該看卻未看」。

銀行局認為，華南銀沒有有效建立「臨時存欠」及「過渡科目」的控管機制，導致涉案行員得以自行執行該等交易，將客戶款項以現金方式提領或轉帳存入涉案行員關聯戶帳戶以挪用客戶款項，因此開罰400萬元罰鍰。

華南銀行 地價稅

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