兆豐銀行員被詐騙挪用ATM鈔箱 金管會開罰400萬元

金管會今宣布，發現兆豐銀中山分行有行員因為遭詐騙，利用職務之便挪用ATM鈔箱現金及客戶款項，挪用金額超過877萬元，被挪用的客戶有一位，因此開罰400萬元。相較於過去理專基於客戶信任盜領，這次則是行員A銀行裡的錢。

銀行局副局長林志吉表示，兆豐銀行中山分行前行員，在2021年7月6日至8月13日間，利用職務之便挪用ATM鈔箱現金及客戶款項，違法時間長達39天、挪用金額共計877萬5950元、涉及挪用存款客戶1戶，後來是主管聽說該名行員有遭到詐騙，有跟同事借錢，主動了解案情後全案才爆發。

林志吉表示，這次案子跟過去理專利用客戶信任挪用的情形不一樣，是臨櫃人員利用相關職務之便挪用銀行的ATM補鈔，「等於是A銀行的錢」，但考量違法時間不長，受影響客戶只有1戶，且是主管警覺發現，在調查案情期間兆豐銀有積極配合，銀行也都有做適當處置，但認為兆豐銀沒有有效建立ATM裝補鈔作業管控措施，因此開罰400萬元。