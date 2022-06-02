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中信愛接棒扶助孩童 謝鎮煒獲頒總統教育獎

經濟日報／ 記者陳怡慈／即時報導
謝鎮煒是中信慈善基金會「愛接棒計畫」，第二位榮獲總統教育獎的孩子。中信慈善基金會／提供
謝鎮煒是中信慈善基金會「愛接棒計畫」，第二位榮獲總統教育獎的孩子。中信慈善基金會／提供

台東縣大溪國小謝鎮煒自幼父母離異，家境困難，他與父親住在沒有隔間的鐵皮屋裡，為減輕家裡負擔，小二自願住校、加入棒球隊，個性獨立自主，不畏逆境，獲得2022總統教育獎肯定。

謝鎮煒是中國信託慈善基金會「愛接棒－少棒暨青少棒資助計畫」(簡稱「愛接棒計畫」)扶助的孩童之一，也是該計畫第二位獲得總統教育獎殊榮的孩子。

謝鎮煒很小就與父親相依為命，父親生病後，家裡頓失經濟支柱，正值發育期的他常吃不飽，回家也只能吃零嘴或過期的便當填肚子。

他加入大溪國小棒球隊後，相當珍惜得來不易的機會，不僅認真完成教練指定的訓練項目，還會主動協助其他隊友，升上高年級後，已經是球隊培養的全方位主力球員，多次比賽中獲得MVP，更在第七屆中信盃全國棒球錦標賽中，交出五局失三分的成績，替球隊拿下勝利。

課業方面，他積極勤學，數學和繪畫表現特別優異，常是班上的精神領袖。談起未來規畫，謝鎮煒一度想報考軍校，替家裡減輕負擔，但在家人支持下，國中將進入體育班，繼續打棒球。

謝鎮煒小小年紀以順處逆的精神備受肯定，獲頒2022總統教育獎肯定，他知道消息後相當開心，也特別感謝家人、師長與教練。謝鎮煒是中信慈善基金會愛接棒計畫扶助近4,300位小球員之一，也是繼宜蘭縣三星國小豐恩騏之後，該計畫第二位獲得總統教育獎殊榮的孩子。

今年更有受計畫扶持的五位小球員，入選2022年第六屆WBSC U-12世界盃棒球錦標賽國手，包括：新竹縣中山國小羅浩翰、宜蘭縣三星國小莊海瑞、屏東縣復興國小高品瀚，另有台東縣豐田國小簡紹翔及台南市立人國小柯梓翔也獲備取。

愛接棒計畫2014年推動至今，長期獲得台灣彩券中獎人善款支持，協助全台26所學校棒球隊發展，透過補助小朋友營養費、課後輔導費與球具設備更新等項目，讓愛棒球的孩子兼顧課業與身心發展，以運動翻轉教育，更榮獲2022《遠見雜誌》CSR暨ESG企業社會責任獎的公益推動組最高首獎肯定。

總統教育獎 台東 三星

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