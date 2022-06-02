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趁勢布局美元 華南銀推專屬美元優存1月期年息1.25%

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
華南銀行推出領航會員1個月期年息1.25%美元優利定存專案。圖／華南銀行提供
華南銀行推出領航會員1個月期年息1.25%美元優利定存專案。圖／華南銀行提供

美國聯準會今年以來持續升息，未來升息步調將持續，因應美元匯率、利率雙升趨勢，華南銀行今天表示，推出領航會員「1個月期年息1.25%的限時限量美元優利定存專案」，活動至6月底，對於具有布局美元意願，或閒置資金之客戶，具有相當吸引力。

近期美國聯準會升息走勢明顯，通膨壓力加重下，為美元走強提供支撐力道，華南銀行表示，當前經濟環境變化仍大，可將部分閒置資金布局在強勢貨幣，運用美元優利定存活動執行短中長期之進行資金配置，可享有穩定收益並保留運用彈性。

華南銀指出，此次推出的專案，是針對行內資產達新台幣300萬元以上，且加入領航會員客戶，只要符合前述資格，即可以新台幣結購美元存款或是行外匯入之新資金，單筆最低承作金額1萬美元起，享有1個月期年息1.25%的優惠美元定存利率，不限承作筆數，每戶最高限額20萬美元，專案活動期間自即日起至6月30日或額滿即提前截止。

此外，華南銀行領航會員除享有本次專屬之限時限量美元優利定存活動外，依其會員等級之不同，不限金額即可享美元即期賣出牌告減碼最高3.5分的優惠。

華南銀行 美國聯準會 定存

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