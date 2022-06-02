宅在家學習網 推信用交易說明及定期定額投資影片

台灣交所建置最適合股市新手，由淺入深學習正確證券知識的「瘋存股想入市 宅在家學習網」專網，每月更新網站內容，讓投資人能在第一時間掌握證券知識及風險控管資訊。6月份強勢推出信用交易介紹、股東會視訊會議平台簡介、信用交易風險懶人包及投資人應注意事項，更有最新力作的「股海大小事-定期定額投資股票及ETF」影片，內容豐富而多元。

宅在家學習網最新一期內容，哈燒股識「圖書館」單元，增加信用交易及投資人適格條件說明，以及介紹股東會視訊會議平台。信用交易是投資人向符合資格條件的證券商，以股票或現金作為擔保，而由證券商融通投資人資金或證券的行為。投資人想買進某支股票，但没有足夠的現金，可先向證券商「借錢來買股票」，稱之為融資；反之，投資人先向證券商「借股票來賣」，等到未來股價下跌後，再買回股票還給證券商，稱之為融券。

證交所提醒投資朋友，想要從事融資融券交易，有一定的適格條件，必須和證券商簽訂融資契約並開立信用帳戶，才能辦理融資融券股票買賣。而股東會視訊會議平台介紹，主要是在股東會旺季告知投資人，因受疫情影響，投資人不用親自出席股東會，可多利用「股東會視訊會議平台」，透過視訊參與股東會，即可充分參與公司重大議案、盈餘分派討論過程，並針對各項議案行使股東投票權，一舉數得。

其中「地雷區」單元，順勢推出信用交易風險懶人包及投資人信用交易應注意事項。信用交易具槓桿效果，無論是融資還是融券，都有一定的風險，除要注意融資融券期限、融資比率及融券保證金成數外，投資人應留意交易風險與自身財務狀況承受能力，留意證券市場波動，並隨時注意信用帳戶的整戶擔保維持率，在規定期限內補繳差額，以避免被證券商強制處分其擔保品而造成損失，證交所也呼籲，投資朋友在運用信用交易買賣股票時，應更加小心謹慎。

宅在家學習網是學習證券知識及風險控管的最佳工具，圖文並茂的內容，讓讀者大眾易讀易懂。其中「電影院」單元，精心製作股海大小事系列影片「定期定額投資股票及ETF」，生動有趣的影片，讓投資人秒懂定期定額投資的便利性及風險分散的特性。定期定額投資股票及ETF是證券商辦理的業務之一，設定時須與證券商簽訂合約，而所謂的定期定額投資，就是在每個月固定的日期，用固定的金額或數量，購買你指定投資的股票或ETF。影片中簡要完整的說明，讓投資大眾能一次了解什麼是定期定額投資股票及ETF。

證交所為響應金管會黃天牧主委強化對年輕人投資教育重點宣導，自去(2021)年8月30日推出「瘋存股想入市 宅在家學習網」至今，深受一般年輕族群及初入股市的投資大眾喜愛，瀏覽人數已逾8.7萬大關。證交所擺脫了艱澀的專業術語，用輕鬆有趣的方式，將證券交易常識、風險控管及投資人教育宣導活動等，結合影音專區、趣味漫畫和投資Q&A等實用單元，將難懂的觀念，以深入淺出、循序漸進的方式，介紹證券知識及強化風險意識。同時，函請各高中職學校及大專院校多加利用，作為講授金融教育知識之輔助教材。

「瘋存股想入市 宅在家學習網」專區，內容活潑而多元，且持續不斷定期推陳出新網站內容，下期將於「圖書室」單元推出如何參與新股上市公開申購、公開申購注意事項、華僑及外國自然人投資台股新規定、便捷的投資人個人資料查詢系統等新知；「地雷區」單元規劃推出投資人參考媒體轉載外資研究報告應注意甚麼、內線交易的禁止交易期間等說明；而「證夯快訊」部分，有最即時的活動訊息及最完整的活動影片呈現。證交所指出，宅在家學習網內容秉持淺顯易懂、由淺入深的設計理念，將版面分門別類、重新包裝，希望能帶給讀者新氣象、新風貌、新感觀，及讓投資人有正確的資訊取得途徑，能宅在家輕鬆學證券。

宅在家真的很認真，聰明的投資人，動動手指就能快樂學習，「瘋存股想入市 宅在家學習網」專網（ https://act.twse.com.tw/stayhomelearning ）是初入股市新手學習證券知識和了解交易風險不可錯過的利器。