迎戰疫情增溫 銀行整合線上線下金融服務超便利

國內疫情持續增溫，因應防疫降低人與人接觸需求，國銀提供線上線下服務，如要辦理臨櫃業務，可透過數位客服、網路銀行或行動銀行進行預約，以減少在分行等待停留的時間，讓客戶時間更加自主。

因應疫情狀況尚未穩定，北富銀全面提供即時、高效、安全的線上線下服務，其中在法人金融服務方面，一為法人戶可於填妥開戶文件後，透過視訊完成開戶及富邦商務網（FBO）對保。

二為透過富邦商務網，除能執行各項查詢功能，亦可申請以電子郵件傳送存、放、匯款等交易指示，無需臨櫃辦理；三為如欲申請由籌備處變更為公司戶、變更公司負責人或印鑑，可先透過數位客服邦妮預約，減少在分行等待停留的時間。

另在個人金融服務方面，首先民眾如申請新開帳戶、變更姓名或印鑑、變更身分證明文件號碼、辦理存摺本補發、辦理繼承相關業務，亦可過數位客服邦妮預約；再者，民眾如因居家隔離等因素，無法親赴分行進行交易，原先須以當面、親自臨櫃辦理的「 整批薪轉開戶業務」及「金融卡/網銀/行銀/語音之相關業務」，得以「視訊方式辦理，客戶於嗣後寄回相關申請文件正本」的替代方式。

此外，客戶與本行簽訂傳真交易約定書後，得「以傳真交易指示」方式辦理存款、匯款、外匯、理財等相關業務。

北富銀表示，全台45間分行推出高規格「防疫太空艙」，以全室抗菌鍍膜、全時消毒、紫外線空氣過濾等自動化設備，打造低接觸、高抗菌的服務環境，保障客戶及行員健康安全，為大眾帶來更安心的金融體驗。

至於北富銀的客戶可以透過線上快速申購功能，由個金RM以銀行mail及行動銀行APP推播方式，快速通知客戶可在線上申購各類投資商品，另可以視訊投保的方式，讓客戶遠端完成投保。

最後在數位金融服務方面，北富銀擴增線上服務，如預約開戶，民眾可透過北富銀官網「預約開戶」服務，預約至全台135間分行開戶，另可透過本行LINE 官方帳號行動取號服務，縮短現場等待時間。

至於線上開戶，民眾則可透過北富銀官網或LINEO OA申辦數位存款帳戶，一次申請即可同時開立台外幣存款及信託帳戶；同時，持續擴增線上交易及服務客群，包括推出海外債快速申購、基金單筆快速申購及定期定額快速申購、線上一鍵列印存摺服、線上一鍵查詢換匯平均成本等。

北富銀亦提升數位用戶體驗，發多種使用簡易、功能完善的數位工具，舉凡轉帳、繳費、投資、貸款等多項業務，皆可利用北富銀的行動銀行、網路銀行或LINE官方帳號遠距輕鬆完成。

中信銀行對此表示，對於有需要到分行辦理業務的客戶，本行在行動銀行及網銀提供預先填單及預約取號的服務，讓客戶在分行交易的時間更自主。