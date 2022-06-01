與銀行爭天下！券商進軍財管 金管會再開大門

金管會將開放券商客戶分戶帳的資金運用，這筆暫泊資金從目前只能存在一家銀行，未來將准分散存放到其他銀行、及投資公債和國庫券，藉此拉高客戶資金收益率，提高投資人將資金停泊的意願，進而讓券商掌握客戶金流，有利發展財富管理業務，與銀行一爭天下。

金管會週二已預告修改「券商管理規則」，放寬券商客戶分戶帳的資金運用，證期局副局長高晶萍說，客戶同意下，允許分戶帳資金可投資公債和國庫券，但會設限額，草案預告60天，最快第三季上路。

所謂客戶分戶帳，是指券商交割專戶中，下設一個客戶「分戶帳」。例如券商在A銀行設一個專戶，券商會從該專戶中、再給客戶一個虛擬帳號（稱分戶帳）做買賣有價證券的資金收付。

金管會是在2015年開放券商可經客戶同意，將客戶交割餘款留存在券商交割專戶中，讓交割帳戶也可成為資金停泊站，惟該筆資金只能替客戶辦理應支付款項，且限制只能存在客戶交割銀行帳戶中。

據到3月底統計，目前券商客戶分戶帳資金共357億元，已有十多家券商都有開辦該業務。

券商說，因目前限制這筆交割款只能存在一家交割銀行帳戶中，但因很多銀行限制大額存款，導致只能放在活存帳戶中，利息收益率僅0.07~0.08%很低。

他說，未來開放這筆款項准分散存到各銀行，可分散風險也可拉高收益率，加上准投資公債和國庫券，可提升帳戶資金收益率，回饋給投資人；據了解，券商多認為，投資公債和國庫券安全性高，投資可不設限，回歸各券商管理。

短期而言，客戶分戶帳內的資金愈高，可降低違約交割風險，長期來看，券商替投資人提升帳戶資金收益率，可讓投資人更願意將資金暫泊在該帳戶，讓券商進一步掌握客戶金流，有利發展財富管理業務。

另一家券商說，目前銀行發展財管，都是奠基在龐大的存款客戶，了解客戶資產狀況，未來若持續開放投資人可透過分戶帳做投資，讓投資人享一站式服務，更可讓券商了解客戶投資屬性，如積極、穩健或保守型，有利拓展財管業務。