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開發金擬募長期資金400億元 併購東南亞或台灣企業

經濟日報／ 記者夏淑賢／即時報導

開發金控（2883）今（1）日法說會，外資機構法人關注開發金今年股東會擬提案辦理長期資金募集案，以重啟對外併購並強化財務體質，預估募資規模上看約400億元。開發金總經理龐德明（Stefano Paolo Bertamini）也首度親自說明，開發金對外併購的三大原則，即併購後挹注股東權益報酬率 (ROE)雙位數成長，取得20%以上持股或全面併購均可，以及不限單一子公司對外併購，至於併購標的與市場，除了台灣本地，東南亞市場也相當有潛力。

開發金4月25日董事會，通過上限25億股的普通股或特別股現金增資或發行海外存託憑證（GDR），公募或私募均可能，相關提案將於6月17日開發金股東會上討論，龐德明今天法說會上也表示，如概算若發行20億股、以市價計可募資400億元規模。

開發金控 併購 股東會

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