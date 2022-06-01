金管會開放證券商分戶帳資金運用 券商公會感謝德政

金管會同意開放證券商分戶帳資金運用，並於5月31日發布新聞稿預告修正「證券商管理規則」第38條草案，讓證券商客戶分戶帳資金除為客戶支付其買進金融證券商品款項外，亦得經客戶同意後，運用於安全且流動性高的金融商品，例如公債及國庫券，並得於多家銀行辦理定存。券商公會1日特別公開感謝金管會開放證券商分戶帳資金運用，將有助於證券市場長遠發展。

券商公會表示，相信開放後，證券商會更積極推動證券商交割專戶的客戶分戶帳業務，證券商除可瞭解客戶資金部位，降低投資人在證券市場違約不交割風險外，也能根據客戶需求，提供適合度的金融證券商品，滿足投資人理財需求，證券商亦可藉此發展財富管理業務，促進證券市場發展。

金管會2015年2月4日開放證券商得經客戶同意將客戶交割款項留存於證券商交割專戶，券商公會表示，依金管會資本市場藍圖規畫，客戶分戶帳是證券商轉型為投資銀行的重要關鍵，也是普惠金融的重要基礎。

券商公會表示，為拓展客戶分戶帳資金規模，首重提升投資人線上開戶便利性，因此，公會於2019年建議放寬證券線上開戶，證交所於同年12月公告新增「手持身分證件拍照搭配證券商分戶帳指定出金帳戶」身分識別方式後，證券商搭配推動客戶分戶帳可節省投資人再開立銀行交割帳戶程序，客戶分戶帳資金餘額成長迅速，至2022年3月底已達357億元。

不過，依現行規定，證券商客戶分戶帳資金僅能存放於開立交割專戶分戶帳的銀行，除面臨銀行大額存款限制問題外，亦面臨存放風險過度集中問題。證券商如能將客戶分戶帳資金分散於不同銀行辦理定存或運用於安全且流動性高的金融商品，除有助於證券商解決上述兩個問題外，並可藉以提高分戶帳資金收益回饋客戶，故公會建議主管機關開放客戶分戶帳資金運用及可分散多家銀行辦理定存之相關規定。