快訊

影／恩恩爸婉拒新北2局長約見 劉和然還原溝通過程

汽車旅館房間偷裝針孔！人妻手機軟體突偵測出異常 走近一看傻眼了

3-4月統一發票中獎清冊看這裡 花15元買飲料中千萬

外資轉匯出 新台幣重貶2.05角收29.27元

經濟日報／ 記者楊筱筠／即時報導

台股今（1）日跌逾百點，新台幣早盤微幅升值後，回頭重貶，中午就貶值逾1角暫收29.172元，午後外資匯出力道加劇，新台幣貶破 29.1元，重貶2.05角收在29.27元，終結連五個交易日走升。

台北與元太外匯總成交量略縮至15.655億美元，國際美元今日上漲0.27％，亞幣近乎全軍覆沒，新台幣貶值0.7％，日圓貶值力道更強達1.28％。

美國通膨疑慮升溫，美債殖利率反彈，外資一反前兩天大舉匯入力道，今轉匯出，匯銀主管指出，相較於前兩日外資強勁匯入力道，今日外資沒有再匯入，反而轉匯出，雖然出口商持續拋匯，但不敵外資匯出力道，但對央行而言，則是成功守穩29元整數關卡。

匯銀主管指出，外資匯入潮不但暫歇還轉匯出，因為國際美元反彈，美債殖利率走升，外資開始轉移部份部位，下一步仍必須看美國6月聯準會（Fed）的利率決策會議結果。

至於中國上海解封利多，匯銀主管指出，已經差不多反應完畢，外資趁勢調節部位，惟國際美元仍在區間盤整震盪，新台幣大幅貶值機會不高，估短線將先區間震盪。

外資 新台幣 外匯

延伸閱讀

新台幣升勢告一段落 今重貶2.05角收29.27元

解封第一天 上海熟食店大排長龍

上海慶解封⋯擁吻、舉杯、放煙火 居民焦慮：難保不會再來一次

中國大陸單日染疫數續降 上海解封北京收緊兩樣情

相關新聞

新台幣升勢告一段落 今重貶2.05角收29.27元

國際美元強勢反彈，加上央行阻升力道頗強，新台幣兌美元終止連5個交易日升值，今天終場重貶2.05角、以29.27元作收，台...

新光三越股東會改選 吳火獅之女郭吳如月入席董事

百貨龍頭新光三越今（1）日舉行股東會，新屆董監名單出爐，吳東亮不再擔任董事，意外由新光集團創辦人吳火獅的女兒郭吳如月入席...

元大金啟動集團史上最大徵才活動 萬人海選計畫開跑

元大金控（2885）首度啟動集團最大規模的徵才活動—萬人海選計畫，因應疫情加速改變客戶與金融業往來的行為模式，元大整合虛...

你Pay了沒？數位支付服務產業引爆下一個科技大趨勢

你Pay了沒？受疫情影響，現金支付式微，根據人力銀行調查，2021年底台灣有高達9成受訪民眾使用過行動及電子支付工具。消...

打擊通膨不手軟 中經院估央行6月升息半碼至1碼

國內疫情持續延燒，民間消費急凍，今年經濟成長也宣告「保4」落空，不過中經院學者認為，雖然經濟有放緩跡象，不過台灣通膨壓力...

6月吃貨好康 LINE Pay狂灑上百萬點紅包、優惠神券

疫情讓民眾更加依賴行動支付等安全又便利的低接觸交易方式，而LINE Pay更進一步將點數經濟、電子優惠券等便利的使用體驗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。