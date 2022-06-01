外資轉匯出 新台幣重貶2.05角收29.27元

台股今（1）日跌逾百點，新台幣早盤微幅升值後，回頭重貶，中午就貶值逾1角暫收29.172元，午後外資匯出力道加劇，新台幣貶破 29.1元，重貶2.05角收在29.27元，終結連五個交易日走升。

台北與元太外匯總成交量略縮至15.655億美元，國際美元今日上漲0.27％，亞幣近乎全軍覆沒，新台幣貶值0.7％，日圓貶值力道更強達1.28％。

美國通膨疑慮升溫，美債殖利率反彈，外資一反前兩天大舉匯入力道，今轉匯出，匯銀主管指出，相較於前兩日外資強勁匯入力道，今日外資沒有再匯入，反而轉匯出，雖然出口商持續拋匯，但不敵外資匯出力道，但對央行而言，則是成功守穩29元整數關卡。

匯銀主管指出，外資匯入潮不但暫歇還轉匯出，因為國際美元反彈，美債殖利率走升，外資開始轉移部份部位，下一步仍必須看美國6月聯準會（Fed）的利率決策會議結果。

至於中國上海解封利多，匯銀主管指出，已經差不多反應完畢，外資趁勢調節部位，惟國際美元仍在區間盤整震盪，新台幣大幅貶值機會不高，估短線將先區間震盪。