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不怕找不到保單 保險存摺今上線、查詢方式一次看

經濟日報／ 記者紀佳妘／即時報導

民眾不必再擔心翻箱倒櫃找不到保單，壽險公會與產險公會在現行保險科技運用共享平台的基礎上建置保險存摺，今（1）日正式上線，提供民眾即時、隨時隨地都可以查保險資料，開啟保單隨身的新頁。

現行保險契約多以實體紙本方式提供給保戶，特別是人身險保單，多為長年期契約，民眾收納保單時，常有保管過程中遺失、紙本受潮及占空間等痛點，為提供保戶體驗保險科技所帶來的便利性，且在新常態下降低民眾接觸風險，甚至可以零接觸，也能繼續獲得保險服務。

在金管會保險局指導下，壽險公會偕同產險公會、22家壽險、14家產險公司及中華電信、台灣網路認證公司等合作廠商，在現行保險科技運用共享平台的基礎上建置保險存摺，於今天正式上線，提供民眾即時、隨時隨地都可以查保險資料。

壽險公會表示，透過保險存摺平台可以查詢以本人為要保人或被保險人的所有人身保險已投保狀況，掌握自己的投保情形，免除整理、保存的不便，凡已成年具完全行為能力者，均可藉由自然人憑證、晶片金融卡、強化版行動身分識別（即強化版MID）擇一進行註冊成為保險存摺的會員。

至於保險存摺則分為普通會員及白金會員，繳交年費100元，平均每日不到0.3元，即可瀏覽所有保單資訊，白金會員可於一年內不限次數完整查看所有保單資料（保險公司名稱、險種分類、保單險種、商品名稱、保單號碼、契約生效日期、保額以及保單是否有效、要/被保險人資料）、下載保單資料PDF檔。

此外，為提供保險存摺白金會員更優質服務，預計於今年11月推出保險存摺APP，搭載保險業身分驗證中心功能，可透過FACE ID或指紋快速登入，並可介接至線上申請保險理賠、查詢保險理賠聯盟鏈/保險理賠醫起通案件申請轉送進度，提供民眾更便捷的保險服務。

疫情造加速了金融科技的發展，金管會也貼近數位浪潮下的變革脈動，從108年4月指導壽險公會推動保險科技運用共享平台POC；在共享平台的架構下逐步發展各項金融科技服務，2020年7月推動保全/理賠聯盟鏈一站式服務；同年12月推動電子保單認證與存證服務；2021年5月結合北市醫療院所推動保險理賠醫起通服務；今年推出保險存摺服務，在金管會保險科技政策目標指導下，打造保險安心鏈（Insurance Security chain），在兼顧創新與安全平衡，逐步優化民眾保險服務體驗，邁向無紙化作業與安全電子商務環境。

保險 保單 理賠

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