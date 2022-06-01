繳稅綁定新光OU數位帳戶 最高享千元回饋

繳稅季來臨，新光金控（2888）子公司新光銀行推出一系列繳稅季回饋方案，包含OU數位帳戶與OU點點卡祭出繳稅最高享17%回饋、提供數位帳戶綁定一卡通MONEY、悠遊付及icash Pay等支付工具繳稅優惠回饋。

新光銀行表示，呼應環保意識抬頭，消費者越來越重視ESG相關議題，特別在行動銀行APP與大家共同響應「消費碳足跡計畫暨全球種樹計畫」。

即日起申辦OU數位帳戶與OU點點卡，並使用OU點點卡綁定My FamiPay或OPEN錢包進行繳稅（綜合所得稅和房屋稅）即可獲得現金回饋12%，而且OU日每週一、三My FamiPay再加碼5%（無名額限制，免登錄，每人最高上限350元）最高17%。

每週二、日 OPEN 錢包也加碼5%（無名額限制，免登錄，每人最高上限350元）最高17%，不但輕鬆繳稅還能降低群聚的風險。

同時，新光銀行於今年疫情期間為提倡使用電子支付及減少接觸傳播，因此祭出「電子支付繳稅」回饋方案，陪您落實防疫零接觸同時，也能享繳稅回饋。方案為即日起申辦OU數位帳戶，並綁定一卡通MONEY（原LINE Pay Money）、悠遊付或icash Pay，體驗線上繳稅服務，可獲得最高近千元的優惠回饋。