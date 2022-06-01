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華南銀行擴大徵才 合計招募近450人

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
華南銀行將招募近450人。圖／華南銀行提供
華南銀行將招募近450人。圖／華南銀行提供

華南銀行近年為加速推動數位轉型，實踐「以人為本、科技賦能」的領先數位銀行願景，預計6月上旬於台灣金融研訓院、104及1111人力銀行平台，公告「數位策略規劃」、「大數據分析」、「敏捷教練」、「IT系統架構師」等多項招募職缺，合計招募近200位專業人才。

華南銀表示，除上開就數位金融及資訊科技專業領域徵才外，為配合畢業求職旺季，提供社會新鮮人工作機會，也將擴大招募儲備菁英、一般行員、法令遵循、風險管理、金融交易及財務規劃等各項職缺，合計招募近250位專業人才。

華南銀強調，近年在薪資及福利的競爭力不斷提升，員工平均年薪達18.8個月以上，不僅每年進行年度調薪平均3%起，今年更響應軍公教調薪，員工平均加薪幅度達6%，各項優渥福利亦領先同業，包括新婚員工擁有14天婚假與3萬結婚津貼，及每胎10萬育兒補助等。

另，為照護員工健康，在新冠肺炎疫情期間即制定並落實各項防疫措施，為所有國內員工投保防疫險及疫苗險，並提供防疫物資，讓員工來行可安心辦公，同時提供員工防疫照顧假及家庭照顧假，使有需求的同仁能無後顧之憂。

為延攬人才並留住人才，華南銀也對具發展潛力之員工實施計畫性培育，為員工擘劃優質的職涯願景，鼓勵主動積極的年輕人加入華南銀行共同奮鬥發展。華南銀強調，做為華南金控最主要子公司，未來將持續推升良好的職涯發展環境，營造更全面的幸福職場，與優秀人才攜手前進。

華南銀行 防疫險 願景

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