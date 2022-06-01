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交通意外無所不在 端午連假出遊勿忘意外險保障

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
連假出遊善用刷信用卡支付旅費送的旅行平安險，搭配意外險把風險轉嫁給保險公司，降低意外事故造成的經濟損失。圖／公勝保經提供
連假出遊善用刷信用卡支付旅費送的旅行平安險，搭配意外險把風險轉嫁給保險公司，降低意外事故造成的經濟損失。圖／公勝保經提供

隨著端午連假來臨，高鐵、火車、國道的旅客運載量勢必攀升，有出遊計畫的者 ，記得提前檢視自身的意外險，或是出發前善用網路投保旅平險提高保障。怎麼投保最划算？保險專家建議，善加利用刷信用卡支付旅費送的旅行平安險，再搭配意外險，可提高返鄉出遊的保障。

連假出遊時人潮就會湧現，搭乘大眾交通工具有基本保險保障在裡面，以台鐵為例「旅客運送責任險」有每人死亡250萬元、重傷140萬元、傷害醫療40萬元，但是額度相對不足。

根據交通部道路交通安全督導委員會網路公布資料顯示，2022年1-2月共發生交通事故6萬53件，造成483人死亡、7萬9,394人受傷，這大大小小的交通意外事故，如果有旅行平安險、意外險的保險保障，只要同時符合外來、突發性、且非由疾病原因所致的事故皆可獲得理賠

像是遇到國道翻車、太魯閣號失事等意外事故，都可以獲得相關理賠，把風險轉嫁給保險公司，降低意外事故造成的經濟損失。

公勝財顧財務顧問許榮升指出，啟動意外事故理賠，必須符合意外定義三大關鍵「外來、突發、非疾病」，也就是說要保人、被保險人不可以有故意行為或犯罪行為，更要注意不可在國道上飆車，可能會被視為從事汽車、機車及自由車的競賽不予理賠。

該如何投保最划算呢？許榮升建議，善加利用刷信用卡支付旅費送的旅行平安險，再搭配意外險，一般而言，當使用該趟旅程80%以上的費用時，搭乘大眾交通工具時就能享有約1,000萬以上（依照信用卡等級而定）的死殘保險金；但只僅限於搭乘大眾交通工具，不含包車或是包機，因此建議再加保意外險，讓保證更為完整。

公勝保經GOGO保專案負責人楊振和也提醒，壽險公司與產險公司出的意外險，保障範圍也略有不同。產險公司提供的多是保障範圍較廣的套裝組合，保費上也相對便宜；壽險公司的意外險則有保證續約的項目可選擇，民眾可依實際需求來挑選。

保險金 理賠

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