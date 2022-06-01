快訊

中央推動專責病房照顧輔佐人員 照護6床每班8小時5千元

兒童病歿再增2例 1個月大男嬰、5個月大女嬰在家死亡

今增8.8萬例本土確診、122病歿 2嬰孩家中過世

元大金啟動集團史上最大徵才活動 萬人海選計畫開跑

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
元大金首度啟動有史以來規模最大的萬人海選徵才計畫。圖/元大金提供
元大金首度啟動有史以來規模最大的萬人海選徵才計畫。圖/元大金提供

元大金控（2885）首度啟動集團最大規模的徵才活動—萬人海選計畫，因應疫情加速改變客戶與金融業往來的行為模式，元大整合虛實通路迎戰數位金融趨勢，此次招募鎖定資訊＆數位金融、業務、企劃、法律等四大類別人才，錄取人數不限，元大提供優渥的薪酬與福利，即日起至7月20日，歡迎對金融、證券領域有興趣者報名、隨到隨談。

2021年獲利成長逾四成，表現亮眼，儘管今年上半年總體環境雜音頻傳，各界仍長期看好台股，元大金控業務涵蓋證券、銀行、人壽、期貨、投信、投顧、創投及資產管理，2021年稅後獲利348.66億元，每股稅後純益（EPS）2.87元，寫下歷史新高。

去年平均員工薪資達204.3萬元、年增25.65%，位居金控之冠，創下金控業平均薪資最高紀錄；2021年平均員工福利費用達231萬元，較前一年度增加24.26%，同樣位列冠軍。

元大金表示，提供具激勵性的薪獎制度，在壯大企業資產規模的同時，秉持著獲利與員工分享，每年度依公司達成之經營績效及盈餘情形，按個人績效評等及工作表現發給團體績效獎金，以激勵員工士氣，並連續多年入選證交所台灣高薪100指數成分股，顯示在員工合理薪酬及獲利回饋員工之努力受到肯定。

針對這次招募新血，規劃一系列培訓課程，第一階段為介紹集團各公司核心業務、金融監理與法令遵循的通識課程，第二階段為專業訓練，由資深員工帶領新人實際執行各子公司重要專案，累積證券、銀行、人壽、投信、期貨等多元的產業實務經驗。

元大萬人海選徵才計畫網址：https://hr.yuanta.com/join-us

元大金控 徵才活動

延伸閱讀

畢業季將至 元大金啟動萬人海選徵才

中國信託證券輔導晉弘 今日掛牌上市

亞洲王牌股 台灣18檔上榜

元大集團十位高管異動

相關新聞

哈日族嗨了！日圓匯價貶至0.2283元 再創25年新低

國際美元近期走弱，但長期仍是續強趨勢，加上台幣已連5個交易日升值，使日圓匯價再創新低，根據台銀日圓現鈔牌告價，今早盤一度...

你Pay了沒？數位支付服務產業引爆下一個科技大趨勢

你Pay了沒？受疫情影響，現金支付式微，根據人力銀行調查，2021年底台灣有高達9成受訪民眾使用過行動及電子支付工具。消...

打擊通膨不手軟 中經院估央行6月升息半碼至1碼

國內疫情持續延燒，民間消費急凍，今年經濟成長也宣告「保4」落空，不過中經院學者認為，雖然經濟有放緩跡象，不過台灣通膨壓力...

6月吃貨好康 LINE Pay狂灑上百萬點紅包、優惠神券

疫情讓民眾更加依賴行動支付等安全又便利的低接觸交易方式，而LINE Pay更進一步將點數經濟、電子優惠券等便利的使用體驗...

國泰世華銀6月起4臨櫃業務改預約制 全台165間分行適用

疫情持續升溫，為有效分流守護客戶與前線同仁的健康，國泰世華銀行宣布，自今（1）日起全台165間分行，針對個人戶存款開戶、...

新台幣午盤大貶1.07角 暫收29.172元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收29.172元，貶1.07角，成交金額6.36億美元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。