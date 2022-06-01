元大金啟動集團史上最大徵才活動 萬人海選計畫開跑

元大金控（2885）首度啟動集團最大規模的徵才活動—萬人海選計畫，因應疫情加速改變客戶與金融業往來的行為模式，元大整合虛實通路迎戰數位金融趨勢，此次招募鎖定資訊＆數位金融、業務、企劃、法律等四大類別人才，錄取人數不限，元大提供優渥的薪酬與福利，即日起至7月20日，歡迎對金融、證券領域有興趣者報名、隨到隨談。

2021年獲利成長逾四成，表現亮眼，儘管今年上半年總體環境雜音頻傳，各界仍長期看好台股，元大金控業務涵蓋證券、銀行、人壽、期貨、投信、投顧、創投及資產管理，2021年稅後獲利348.66億元，每股稅後純益（EPS）2.87元，寫下歷史新高。

去年平均員工薪資達204.3萬元、年增25.65%，位居金控之冠，創下金控業平均薪資最高紀錄；2021年平均員工福利費用達231萬元，較前一年度增加24.26%，同樣位列冠軍。

元大金表示，提供具激勵性的薪獎制度，在壯大企業資產規模的同時，秉持著獲利與員工分享，每年度依公司達成之經營績效及盈餘情形，按個人績效評等及工作表現發給團體績效獎金，以激勵員工士氣，並連續多年入選證交所台灣高薪100指數成分股，顯示在員工合理薪酬及獲利回饋員工之努力受到肯定。

針對這次招募新血，規劃一系列培訓課程，第一階段為介紹集團各公司核心業務、金融監理與法令遵循的通識課程，第二階段為專業訓練，由資深員工帶領新人實際執行各子公司重要專案，累積證券、銀行、人壽、投信、期貨等多元的產業實務經驗。

元大萬人海選徵才計畫網址：https://hr.yuanta.com/join-us