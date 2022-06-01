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國泰世華銀6月起4臨櫃業務改預約制 全台165間分行適用

經濟日報／ 記者紀佳妘／台北即時報導

疫情持續升溫，為有效分流守護客戶與前線同仁的健康，國泰世華銀行宣布，自今（1）日起全台165間分行，針對個人戶存款開戶、數位存款帳戶升級、繼承業務及企業戶存款開戶四大項臨櫃業務將全面採用預約制，提醒有意前往分行辦理相關業務的民眾，需先透過官網或致電分行進行「分行服務預約」享快速通關服務。

國泰世華銀行指出，即日起於官網推出24小時全天候開放登記的「分行服務預約」功能，全台165間分行皆適用。客戶預約時，只需填寫簡單基本資料，再輸入手機簡訊收到的驗證碼，最後選擇想要的日期、時間以及欲前往的分行，快速簡便3步驟就可完成預約。

面對嚴峻的疫情，除了實體分行持續提供服務外，國泰世華銀行鼓勵民眾除特殊業務需臨櫃辦理之外，可多加利用數位金融工具，降低染疫風險。國泰世華網路銀行App提供整合轉帳、水電費、停車費、房屋地價稅等各類繳款、稅費、換匯、貸款等多元金融服務，更推出一站式投資服務，整合基金、智能投資及證券等三大投資工具，單一平台就能輕鬆完成多元資產配置，客戶不用出門也可以線上快速完成交易。

針對有開戶需求的民眾，國泰世華銀行則建議，可透過國泰世華網路銀行App快速申辦數位存款帳戶，不僅能完成大部分存、提、轉、匯功能，也可做為銀行交割戶使用，滿足投資理財的需求。若是為了資金管理與分流需求想加開帳戶，也可利用「子帳戶」服務，透過國泰世華網路銀行App只需30秒即可完成加開帳戶，省去出門與臨櫃等候時間。

此外，國泰世華網路銀行App的視訊服務，涵蓋申請或重設網銀密碼、人臉辨識註冊、新增修改手機號碼、設定台幣約轉帳號、數位存款帳戶1-1類開立/升級，以及KOKO網銀密碼資安升級等7項服務，視訊服務時間從營業日上午9時至下午6時，較分行服務時間更長，方便上班族利用午休或下班閒暇時間獲得所需的各項金融服務。

國泰世華 華銀

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