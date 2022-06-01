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台新Pay首創線上支付創新 消費贈NFT只送不賣

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
台新Pay客戶在3TET商城消費單筆滿1,200元，即可獲得旅法插畫家林佾勳創作的｢唬你糊塗傻傻幸福」動態NFT藝術贈品，限量80份只送不賣。圖／報系資料照
台新Pay客戶在3TET商城消費單筆滿1,200元，即可獲得旅法插畫家林佾勳創作的｢唬你糊塗傻傻幸福」動態NFT藝術贈品，限量80份只送不賣。圖／報系資料照

近年全球疫情嚴峻，帶動低接觸經濟快速發展，驅動消費者轉往線上購物。面對疫情逐步解封，陸續帶動旅遊需求，台新銀行攜手三禘券鏈通科技，推出一站式即買即用吃、玩、樂、住、行電子票券，總計4000餘品項滿足民眾。即日起，凡是台新Pay客戶在3TET商城消費單筆滿1,200元，即可獲得旅法插畫家林佾勳創作的｢唬你糊塗傻傻幸福」動態NFT藝術贈品，限量80份只送不賣。

台新銀行數位金融處資深副總黃天麟表示，3TET商城擁有各式品項供民眾選購，例如小蒙牛頂級麻辣養生火鍋、Royal Host樂雅樂家庭餐廳、吉豚屋豬排專賣店、艾朋牛排餐酒館、紅豆食府等。

黃天麟補充說明，NFT贈品行銷為一個快速增加品牌或產品流通性的行銷工具，滿足消費者愛嘗鮮暨體驗之購物樂趣。台新Pay合作通路超過6萬家，包辦食衣住行，配合消費者生活模式轉變，網路與實體通路的融合是行銷趨勢。未來台新Pay持續與商戶合作推出客製化行銷活動，創造消費者與商戶間趣味的消費體驗。

本次使用台新Pay消費，可獲得的獨家｢唬你糊塗 傻傻幸福」NFT藝術贈品，畫風以怪誕藝術為主，描繪疫情中民眾期待回歸正常生活之心境，在團結抗疫中不乏傻傻幸福的生活態度，值得珍藏。

採用MaiCoin集團旗下AMIS帳聯網Qubic Creator一站式NFT商城技術，獲得限量80個NFT的民眾，另再享有50%消費對折禮、優惠券內容、好友分享禮等優惠權。

台新 NFT 疫情

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