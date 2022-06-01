哈日族嗨了！日圓匯價貶至0.2283元 再創25年新低

國際美元近期走弱，但長期仍是續強趨勢，加上台幣已連5個交易日升值，使日圓匯價再創新低，根據台銀日圓現鈔牌告價，今早盤一度來到0.2283元、創逾25年來新低。

若以去年高點0.2797元來估算，如今日圓匯價來到0.2283元，若同樣換新台幣10萬元，目前可換到43萬8020日圓，相較去年高點只能換到35萬7525日圓，等於現賺8萬495日圓。

匯銀人士分析，日本央行不會貿然改變寬鬆貨幣政策基調，在全球走入升息循環，且Fed後續升息、縮表持續，美日利差擴大，日圓恐會長時間維持貶值格局，即使未來日本重啟觀光，短期換匯需求可能支撐日圓反彈轉強，但預計也是短期現象，若貨幣政策不改變，日圓很難有升值動力。

哈日族摩拳擦掌，台灣銀行、玉山銀行、第一銀行等銀行，近期都推出換匯讓分優惠，例如一銀日前宣布，5、6月份的7至17日，線上結購美元、日圓外幣存款，各可享美金3.8分、日幣0.13分的高幅度換匯優惠。

另，也可善用銀行推出的「雙幣卡」，到日本消費或是在網路上買日圓計價商品，刷卡將以帳上日圓來算。目前國銀包括永豐銀、一銀、中信銀、台新銀、兆豐銀、合庫銀、玉山銀及國泰世華銀等8家銀行都有發行雙幣卡，可選擇美元、日幣、歐元等3種幣別。

但匯銀人士建議，大部分民眾有換日幣需求，大多還是因為赴日旅遊所帶動，但目前尚未開放回國免隔離，需求沒那麼旺盛，且以目前日圓「沒有最便宜，只有更便宜」的走勢來看，不建議民眾大量換日圓，採分批佈局策略較好，可讓旅費換在相對便宜的均價。