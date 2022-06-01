北富銀任管理銀行 霸菱亞洲收購金可案超額認購2.4倍

霸菱亞洲收購亞洲隱形眼鏡領導供應商金可國際，因應併購需求，金可（8406）與霸菱亞洲委由台北富邦銀行、法國巴黎銀行、中國信託銀行、匯豐銀行、玉山銀行、永豐銀行、國泰世華銀行、遠東銀行及新光銀行等9家台外資銀行統籌主辦5年期約美元6.4億元聯貸案，由北富銀擔任管理銀行並正式完成簽約。

金可大股東蔡國洲家族與亞洲最大私募股權基金之一Baring Private Equity Asia（霸菱亞洲）達成戰略合作，合資以約新台幣272億元收購金可100%股權，並將其下市私有化。

北富銀執行副總莊慧玫表示，本案為近年來最大宗的國際私募基金與台資企業創辦人合作私有化案件，希望能發揮強強聯手的協同效應，引領金可銜接國際經營視野，獲得更佳發展前景。

莊慧玫指出，為攜手企業夥伴邁向永續發展，本案在案型規劃上特別結合環境保護、公司治理等永續指標，為台灣市場中第一筆與永續指數連結的管理層收購（MBO）聯貸案，對產業極具指標意義，獲得市場熱烈迴響，除9家統籌主辦銀行外，還獲得15家銀行及金融機構熱烈參與，超額認購2.4倍。

金可為亞洲第一大隱形眼鏡供應商，由大股東蔡國洲家族自2007年成立以來，一路篳路藍縷、胼手胝足經營至今，成功將其自有品牌「海昌」發展為大中華區市占率第一之隱形眼鏡領導品牌，金可亦為少數具有設計、生產製造、銷售及品牌等完整垂直整合價值鏈的隱形眼鏡供應商，本次與國際型之戰略夥伴合作，更可望將金可帶向另一個新的高度。

霸菱亞洲於1997年成立首支基金，迄今旗下基金規模已達到210億美元，成為國際最知名的大型私募基金之一。霸菱亞洲聚焦於亞洲市場，投資範疇除了醫療及零售領域外，更涵蓋物流、媒體、金融服務及教育等多項產業，至今已投資超過150家公司，在規模增長、跨境擴張及補強型收購上把控有度，本次與金可的合作，能協助金可進一步提升國際競爭力，在穩健的經營基礎上持續突破成長。

北富銀長期深耕聯貸市場，過去五年來已承辦約40件併購融資案，在台資銀行中名列前茅，更榮獲《世界經濟雜誌（World Economic Magazine）》「年度收購合併案」、《國際金融評論(IFR Asia)》「台灣最佳聯貸主辦行（Taiwan Loan House）」等多項國際專業殊榮。