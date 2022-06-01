快訊

台中單日確診破萬 盧秀燕：高中以下實體課延長至10日

美女作家列「3種人最可怕」 汪小菲全中了

元富證券「股人有云」開始徵件 最高獎金十萬元！

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導
元富證券「股人有云」開始徵件
元富證券「股人有云」開始徵件

新光金控（2888）旗下元富證券舉辦「股人有云短文暨影片競賽」，盼透過社會大眾的投資經歷及反思，分享金融投資觀念和風險，共同健全投資心態與操作策略。最高獎金十萬元、獎項眾多，並邀請知名財經作家Mr.Market市場先生、股市阿水及深耕產、學的公關教母嚴曉翠擔任評審，找出創意佳作以推廣金融教育。

元富證券總經理張清發表示，交易電子化普及後，進入門檻低、操作方便，吸引許多股市小白進場搶賺波段行情。近年全球經濟面臨新冠肺炎疫情、通膨、升息、俄烏戰爭等影響，國內外股市歷經大漲及大跌，市場瞬息萬變難以預測，加上市場上各種投資假訊息充斥，投資人易深陷投資風險中而不自覺，難以真正體會投資的美好。

所以元富證券致力於各個年齡層的金融教育推廣，除了舉辦校園金融教育贊助活動、翻轉學堂投資講座與經營金融教育YouTube頻道，向大眾傳遞正確的金融知識，這次更舉辦「股人有云短文暨影片競賽」希望透過投資經驗、心情、心得的分享，進行更接地氣的普惠金融。

「股人有云」競賽報名自即日起至7月31日止，參賽項目有「股市真心話 投資不冒險」短文組及「投資神攝手 秘訣不影藏」影片組，皆以「證券投資」為創作主軸。真心話主題，徵求80 字以內作品，首獎獎金三萬元，選出前三名及20位佳作；神攝手主題，徵求片長5分鐘以內的作品，首獎獎金十萬元，共計16個獎項，另有一百名觀眾可獲最強應援獎。決選暨得獎名單預計於8月19日公告、頒獎典禮於8月27日舉行，免報名費，不限個人或共同創作參賽，歡迎對文字、影音創作懷抱熱忱的投資人踴躍投稿。詳情請至活動網站查詢 : https://www.masterlink.com.tw/event/Ivote/view/BulletinList

元富

延伸閱讀

戒菸就是愛老婆 他擺脫菸癮還抱回30萬大獎

俄烏戰爭將滿100天 環團立委呼籲拒買俄羅斯化石燃料

「一袋米要扛幾樓」 台北文學獎現代詩首獎引發討論

曝心聲？邱奕勝貼文「不知讓步必然一無所有」引聯想

相關新聞

新台幣開盤升0.5分 為29.06元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以29.060元開盤，升0.5分。

股債波動 壽險業淨值單月蒸發5千億

股債波動劇烈，壽險業淨值大蒸發，金管會昨公布，壽險業四月淨值跌破兩兆大關，較去年四月底減少八一一三億元，年減幅度達百分之...

居家照護理賠指引出爐 不限3種新冠藥

確診者輕症「居家照護」，產、壽險公會研議居家照護防疫險理賠指引昨終於出爐，金管會保險局表示，居家照護理賠不侷限一定要使用...

央行阻升台幣 力守29關

外資本周加大匯入力道，昨（31）日股匯雙漲，台股由跌轉漲，新台幣開盤後也由貶轉升，早盤勁揚1.26角至29.018元，一...

防疫險理賠 今年已逾40億

國內新冠肺炎持續延燒，整體疫情仍處於高原期，牽動防疫保單理賠尚未達到高峰，金管會昨（31）日公布最新統計，今年到5月30...

台幣6月28.5~29.5波動

新台幣6月表現，是否能延續5月下半月的強勁走勢？匯銀人士昨（31）日分析，新台幣短線的確有機會升破29元，但後續仍須關注...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。