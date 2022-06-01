元富證券「股人有云」開始徵件 最高獎金10萬元

新光金控（2888）旗下元富證券舉辦「股人有云短文暨影片競賽」，盼透過社會大眾的投資經歷及反思，分享金融投資觀念和風險，共同健全投資心態與操作策略。最高獎金十萬元、獎項眾多，並邀請知名財經作家Mr.Market市場先生、股市阿水及深耕產、學的公關教母嚴曉翠擔任評審，找出創意佳作以推廣金融教育。

元富證券總經理張清發表示，交易電子化普及後，進入門檻低、操作方便，吸引許多股市小白進場搶賺波段行情。近年全球經濟面臨新冠肺炎疫情、通膨、升息、俄烏戰爭等影響，國內外股市歷經大漲及大跌，市場瞬息萬變難以預測，加上市場上各種投資假訊息充斥，投資人易深陷投資風險中而不自覺，難以真正體會投資的美好。所以元富證券致力於各個年齡層的金融教育推廣，除了舉辦校園金融教育贊助活動、翻轉學堂投資講座與經營金融教育YouTube頻道，向大眾傳遞正確的金融知識，這次更舉辦「股人有云短文暨影片競賽」希望透過投資經驗、心情、心得的分享，進行更接地氣的普惠金融。

「股人有云」競賽報名自即日起至7月31日止，參賽項目有「股市真心話 投資不冒險」短文組及「投資神攝手 秘訣不影藏」影片組，皆以「證券投資」為創作主軸。真心話主題，徵求80 字以內作品，首獎獎金三萬元，選出前三名及20位佳作；神攝手主題，徵求片長5分鐘以內的作品，首獎獎金十萬元，共計16個獎項，另有一百名觀眾可獲最強應援獎。決選暨得獎名單預計於8月19日公告、頒獎典禮於8月27日舉行，免報名費，不限個人或共同創作參賽，歡迎對文字、影音創作懷抱熱忱的投資人踴躍投稿。詳情請至活動網站查詢 : https://www.masterlink.com.tw/event/Ivote/view/BulletinList