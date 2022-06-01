中壽攜手高市府推微型保險 1.3萬弱勢民眾受惠

經濟日報／ 記者夏淑賢/台北即時報導
中壽攜手高雄市政府，助弱勢家庭享有微型保險的保障，建立社會安全網堅實後盾。中國人壽/提供
中壽攜手高雄市政府，助弱勢家庭享有微型保險的保障，建立社會安全網堅實後盾。中國人壽/提供

開發金控（2883）旗下中國人壽長期與多個縣市地方政府合作，以捐贈保險費方式推廣微型保險，今年已提供全國近9.5萬名符合條件的弱勢民眾享有微型保險的基本保障。最近首度與高雄市政府合作，偕同社團法人嘉義市福安王爺慈善會，為近1.3萬名經濟弱勢及身心障礙者提供微型保險，獲高雄市社會局及民政局首長頒發感謝狀。

中壽表示，中壽積極響應政府政策，實踐公平待客精神，自2014年起推動微型保險，與各縣市政府及社福團體合作，提供基本保障予符合條件的民眾，守護範圍逐年擴大，從中低收入戶者至身心障礙者，受保障人數、保障金額逐年持續成長，讓更多需要的民眾享有微型保障。本次與高雄市府合作，提供約1.3萬名符合條件的低收入戶及身心障礙以下者享有微型保險保障，透過保險陪伴並支持民眾，更安穩走過不同的人生階段，讓保險確實發揮安定社會的功能。

中壽長期推廣微型保險，至目前已為六個遭遇突發事故的弱勢家庭，提供最即時的經濟協助，減少對家庭嚴重的經濟衝擊，發揮「救急」效果，成為民眾的堅實後盾。

中壽長期作為也獲主管機關高度肯定，微型保險已連續六年獲獎外，並是唯一獲第九屆保險卓越獎「微型保險推展卓越獎」的壽險業者。中壽期望持續將微型保障的精神與影響力擴散出去，以愛與關懷為台灣社會挹注正面能量，並成為最受推薦和信賴的壽險公司。

微型保險 中壽

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