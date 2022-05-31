全球從疫情中解放 高端精品產業大利多

愈來愈多國家和地區重新開放邊境，國際航班也在逐步重拾三年前的繁榮光景。民眾翹首企盼的海島渡假和多國旅行即將有望實現了，過去被疫情壓抑已久的消費欲望終於可以得到釋放，民眾對出國觀望也雀躍不已，瑞士百達資產管理預估，高端、精品等相關消費產業將持續迎接強勁成長。

雖然與國內旅遊相比，國際旅遊和商務行復甦仍然比較緩慢，但整體的旅遊活動活絡度已提升，可預期的是，飯店、飲食、旅遊消費等休閒產業都將受惠匪淺。根據報導，MICE（會議、獎勵旅遊及展覽活動）預訂量保持穩健成長，而旅遊零售業再度蓬勃將有利於增加高毛利率的化妝品和酒類產業的淨利；再者，大部份的高端信用卡品牌皆高度依賴奢華旅遊及娛樂消費，在撐過近二年來的低迷行情後，旅遊、休閒和消費業的活動度回歸，將替相關企業營運注入一劑強心針。

有鑑於疫情在過去兩年影響餐飲業甚劇，瑞士百達估計在全球營業活動漸恢復正常後，餐廳業者將最為受惠，且有望帶動酒水消費。值得留意的是，歐洲地區今年第1季無論是在化妝保養品、飯店或是奢侈品產業成長表現都相當突出。

精選品牌相關產業於去年第4季財報表現卓越，回首過去數年，消費逐漸呈現兩極化，奢侈品產業在中美兩大市場的銷售額創紀錄，消費者對精選品牌的需求有增無減。精選品牌具有強大的定價能力，且庫存相對一般消費品來得較少，雖然物流和供應鏈問題困擾著各行各業，但這些品牌透過和在地製造業直接合作，從而避免受到過多的影響。即使在疫情下，這些品牌由於成本結構合理、投資方向正確、定價能力和平均售價皆高、加上紛紛推動線上銷售，其利潤率保持在一定水準之上，足以抵消疫情帶來的衝擊。

儘管少數高端消費品牌可能因為目前中國的封城措施而受到短期影響，但許多奢侈品龍頭今年第1季開出亮眼財報，普遍超出市場預期。瑞士百達資產管理指出，從中期來看，中美兩國仍是精選品牌投資策略成長的主力，尤其是美國。有些奢侈品企業在美國市場第1季的銷售額年成長率高達30%，反映出美國民眾對精選品牌的強烈需求在今年持續復甦。另外，銷售成長的動能之一也來自於這些大品牌開始啟用自身的線上平台，更有利於將品牌拓展至全球其他地區，並且滲透至年輕的消費族群和男性消費者，而中國以外的其他新興市場以及男性化妝品、瑜伽及服飾等消費領域也可望在今年持續擴張。