台中日曜天地美國月活動將登場 上萬件商品買一送二

台灣疫情進入高峰，不少民眾紛紛居家隔離，也掀起搶當「劉耕宏男孩女孩」風潮，台中日曜天地OUTLET看準宅家運動商機，將自6月2日起至27日舉辦美國月品牌活動，標榜免出國也能購足大牌。

業者此次號召CALVIN KLEIN、COACH、POLO RALPH LAUREN等30大美系品牌，推出OUTLET價全面買一送二。

此外，指定銀行信用卡當日消費累積滿6,000元，即贈「100元日曜商品折價券」乙張，讓民眾走進日曜天地OUTLET就能買齊全身裝備， 在家運動也能具備儀式感。

台中日曜天地OUTLET指出，去到美國必買、擁有高人氣品牌非COACH莫屬，經典金車馬鞍包原價2萬3,980元，特價6,699元買到賺到；經典美式服裝代表Arnold palmer， 品牌襯衫特價買一送二只要1,500元；知名牛仔褲品牌Levi's也祭出原價3,990元牛仔褲買一送一。

無論是隨興的休閒服或是正式服裝，百搭的美式風格，任何年齡或風格都適合穿，走進日曜天地 如同來到美國OUTLET，滿足民眾在台灣就能瘋狂血拼買到美國名牌服飾的小確幸。

台中日曜天地OUTLET表示，以往出國旅遊，朝聖當地OUTLET是許多民眾必定安排的行程，但近期美國消費者物價指數飆升近8.5%，言下之意在國外買竟然不是最便宜。

相反的，在台灣只要走一趟日曜天地OUTLET，就能將眾多品牌用超划算的價格一次購齊。美國月活動期間，上萬件商品買一送二，比以往推出的優惠更優惠，集結最受歡迎的美系品牌，讓民眾不用搭機也能感受到，出國Shopping的高CP值魅力。