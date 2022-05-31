第一金享升息兩利多 憂高通膨成經濟隱憂

第一金（2892）今（31）日召開第1季線上法說，會中指出台美升息將帶來兩大利多，一是可提升淨利息收入，估算台灣央行升息一碼，全年可增加20~22億元淨利收，二是因利率上揚將吸引部分資金移向固定收益投資部位，具有退休規劃、資產配置的理財客群將是財管新商機。

第一金副總李淑玲說，唯一需要擔憂的是高通膨，通膨是否可以有效抑制，市場也有人擔憂，快速升息去抑制通膨反會造成經濟衰退，這部分需要長期觀察。

她說，升息議題有正反兩面，升息年度會讓資本市場表現較差、財務操作挑戰大，但以傳統存放業務的銀行業來看，例如就可讓第一銀行淨利收逐季走高，目前來看，一銀放款及手續費動能都維持成長，但金融市場操作須更謹慎。

她說，第一銀今年目標放在海外市場，包括北美和東協市場，主要獲利來源是歐美市場，受惠疫後經濟復甦，帶動投資和放款需求，目標是海外獲利貢獻占比可提升到45%，長期朝五成邁進。

第一金首季稅後純益49.44億元、年減1.7%，每股稅後純益0.38元，其中子銀行賺48.17億元、年增9.4%支撐第一金整體表現，但其他子公司則因首季股債市動盪，表現較不如預期。

李淑玲說，因升息落在3月，升息效益尚未全數反映，一銀首季放款年成長9%，包括外幣、中小企業、房貸年增8~9%，顯示投資潮依舊熱絡，她說，因4月中才陸續調整放款定價，加上第2季持續升息，預料今年度到明年初的淨利息收入會持續成長。

她認為，央行6月仍會升息但因疫情會讓升息幅度縮減到半碼，下半年若美國持續升息、台灣央行為避免台美利差擴大、導致資金外移讓台幣貶值，仍會維持升息腳步，但幅度應不會如美國大。

第一金以台幣估算，台灣央行升息一碼，全年估可增加20~22億元淨利收，但因每季調整，淨利收從6~9月會往後遞延。

其次是，手續費收入，首季手續費收入年增17%，主要是升息過程中，美元走強讓財富管理業務轉佳、加上銷售保險業績成長，彌補基金銷售的衰退，未來在放款動能延續下，手續費動能成長可期。

第三，不如預期是金融市場，受到金融市場動盪，包括評價和損益都較差，隨利率提升，剩餘資金運用和SWAP轉趨活絡，加上7~8月股息進帳，希望可以回到去年水準。

外界也關心房市，李淑玲說，外界聚焦在打炒房、信用管理制措施的影響，但不動產市場的缺工缺料，也是很重要的議題，換言之，要看需求面，也要看供給面成本是否可獲得控制和緩解。

她認為，目前是成本推動的房市上漲，預料房市會先停在這裡。