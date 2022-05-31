瑞銀財富管理：政策緊縮下的亞洲受益者

瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，過去一個月，印度、菲律賓和馬來西亞央行先後進入貨幣政策緊縮周期，加入新加坡、台灣及南韓央行的行列。預期印尼將在本季啟動升息，泰國可能在下半年升息。除了中國大陸之外，亞洲地區央行已建立起鷹派陣營。

瑞銀財富管理指出，由於疫情而被抑制的需求和供給側中斷、俄烏衝突和中國大陸寬鬆政策等，都增加通貨膨脹壓力，本周期的升息步伐可能較快。依歷史經驗，防禦或價值型股票往往會領先大盤。這些族群包括金融、通訊、能源、公用事業和核心消費品股。

瑞銀財富管理看好現金流強勁的亞洲企業，包括金融、不動產投資信託（REITs）、電信、綜合企業和能源股。這些企業透過現金股息或股票回購，為股東提供更高的收益率。

在過去一季，瑞銀財富管理增持印尼股票，特別是能源、材料和銀行股。預期印尼央行將在近期開始升息，將有利於銀行淨利差。此外，還新增馬來西亞金融股的部位，因為在能源和農產品通膨時期，馬來西亞可視為防禦型市場，股息率具有吸引力。

由於上海實施封鎖和對人民幣走勢的擔憂，瑞銀財富管理降低中國保險和醫療股、台灣科技股的部位；泰國股票也被調節，主因是擔心通膨及國際旅遊復甦速度較慢，因此先獲利了結。