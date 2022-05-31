高端財管規模衝逾2400億元 中信銀搶過半市占奪冠

為爭取台商資金回流，金管會2020年推出「新財管方案」，7大銀行獲准搶「億級富豪生意」成績單出爐。據金管會到4月底統計，7家銀行承做高資產客戶數達1941人、總管理資產規模達2433億元，其中中信銀在客戶數、資產規模都囊括約半數，成為搶攻富豪生意最大贏家。

目前有7家銀行獲准開辦高端資產客戶業務，包括中信銀、兆豐銀、上海商銀（5876）、國泰世華銀、第一銀、合庫銀、UBS。

據金管會到4月底統計，業績最好的前三大是中信銀、第一銀和國泰世華銀，一銀持續在國泰世華銀前面，顯示公股行庫財管業務也不輸民營。

以客戶數來看，中信銀客戶數達1124人、第一銀298人、國泰世華銀245人，占比以中信銀57%最多，一銀和國泰世華銀約占15%，光前三大就拿下7成市占。

若以管理資產規模來看，中信銀4月高資產客戶管理資產規模1130億元、第一銀行476億元、國泰世華銀為402億元，仍以中信銀以46%居冠，前三大市占達82.5%，顯示高端資產客戶也呈現M型化、有大者恆大的趨勢。

銀行局副局長童政彰說，這三家銀行可以拿下高市占率，有兩大主因，一是，過去都深耕財管業務，潛在客群很大，二是，這些銀行對商品開發積極程度高，如中信銀發行兩檔外幣結構債商品，國泰世華銀也透過境外分行發行一檔境外結構型商品。

在中美貿易戰、香港政治風險、及政府鼓勵台商資金回流的天時地利下，金管會在2019年開始規劃「新財管方案」並在2020年7月底宣布推出，表態要吸引3大市場資金：台商、海外、及本來留在台灣的富豪資產，讓各家銀行使出渾身解數，搶攻富豪市場。