快訊

中芯最好產品已是8年前技術 坂本幸雄：落後台灣一大截

AT-3失事前殉職飛官守到最後一刻 專家：他未試圖逃生

中壽攜手高雄市府推微型保單 近1.3萬名經濟弱勢享保障

經濟日報／ 記者紀佳妘／台北即時報導
中國人壽。圖／中壽提供
中國人壽。圖／中壽提供

中國人壽（2823）秉持「公平同理 待客如已」的精神，從弱勢友善實踐社會價值，為提供更多經濟弱勢者獲得保障，首度與高雄市政府攜手合作，擴大安全守護網，偕同社團法人嘉義市福安王爺慈善會，為近1.3萬名經濟弱勢及身心障礙者提供微型保險保障，高雄市社會局長謝琍琍及民政局長閻青智也特別頒發感謝狀，肯定中壽協助弱勢家庭享有更周延保障。

中壽長期與全台多個縣市地方政府合作，以捐贈保險費方式，推廣微型保險，今年已提供全國近9.5萬名符合條件的弱勢民眾享有微型保險的基本保障。

中壽積極響應政府政策，實踐公平待客精神，自2014年起推動微型保險，與各縣市政府及社福團體合作，提供基本保障予符合條件的民眾，守護範圍逐年擴大，從中低收入戶者至身心障礙者，受保障人數、保障金額逐年持續成長，讓更多需要的民眾享有微型保障。

中壽表示，這次與高雄市府合作，提供約1.3萬名符合條件的低收入戶及身心障礙以下者享有微型保險保障，透過保險陪伴並支持民眾，更安穩走過不同的人生階段，讓保險確實發揮安定社會的功能。

微型保險是許多弱勢民眾的第一張保單，因其備用資源較薄弱，相對地承受風險的能力也較低，家庭主要負擔者一旦發生意外事故，整個家庭很容易因此陷入經濟困境，然而這些最需要保障的經濟弱勢者卻往往無力負擔保險費。中壽長期推廣微型保險，至目前已為65個遭遇突發事故的弱勢家庭，獲得最即時的經濟協助，減少對家庭嚴重的經濟衝擊，發揮「救急」效果，成為民眾的堅實後盾。

中壽長期作為也獲主管機關高度肯定，微型保險已連續六年獲獎外，並獲第九屆保險卓越獎「微型保險推展卓越獎」殊榮，更是唯一獲獎之壽險業者。中壽期望持續將微型保障的精神與影響力擴散出去，以愛與關懷為台灣社會挹注正面能量，並成為最受推薦和信賴的壽險公司。

微型保險 中壽

延伸閱讀

翁章梁會日台交流協會高雄事務所長 推投資嘉縣

柯文哲批「中央兒童接種站」白痴命令 陳其邁：歡迎都來不及

5天前才開心發文 夫妻高雄紅塵峽谷溯溪卻天人永隔

影／1公里外高雄阿蓮區居民 拍到墜機前關鍵畫面

相關新聞

防疫險最新理賠10大Q&A 數位證明、居家照護都入列

金管會保險局今公布產險公會昨日最新研擬的防疫險理賠10大Q&A，當中包含保戶可採「數位新冠病毒健康證明」替代申請文件中的...

居家照護防疫險理賠指引出爐 不限新冠用藥

因應輕症確診者「居家照護」，產、壽險公會研議居家照護防疫險理賠，相關指引終於出爐。金管會保險局表示，產險公會昨天公布的Q...

防疫險理賠金額超過40億 「遠超保費收入24億元」損失持續擴大

金管會保險局今公布最新防疫險理賠金額，截至到5月30日為止，防疫險理賠金額已超過40億元大關，遠遠超過收進來的保費收入2...

將來銀行執行副總梅驊跳槽 今宣布出任街口電支新董座

街口電子支付宣布今（31）日董事會決議通過，由新任董事梅驊出任新任街口電子支付董事長。

疫情、戰事、貨幣緊縮考驗 央行：金融市場震盪將加劇

本土疫情升溫，加上俄烏衝突持續帶來考驗，對於是否影響金融穩定，中央銀行金檢處副處長潘雅慧今表示，疫情反覆及俄烏衝突未息，...

將來銀行6月「超夏趴」推3%活儲優利 刷卡最高5%回饋

在這個普遍低利率、高通膨的年代，面對節節上升的物價，不只節流更要開源。純網銀將來銀行宣布，自6月起至8月底推出一系列「將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。