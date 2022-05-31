中壽攜手高雄市府推微型保單 近1.3萬名經濟弱勢享保障

中國人壽（2823）秉持「公平同理 待客如已」的精神，從弱勢友善實踐社會價值，為提供更多經濟弱勢者獲得保障，首度與高雄市政府攜手合作，擴大安全守護網，偕同社團法人嘉義市福安王爺慈善會，為近1.3萬名經濟弱勢及身心障礙者提供微型保險保障，高雄市社會局長謝琍琍及民政局長閻青智也特別頒發感謝狀，肯定中壽協助弱勢家庭享有更周延保障。

中壽長期與全台多個縣市地方政府合作，以捐贈保險費方式，推廣微型保險，今年已提供全國近9.5萬名符合條件的弱勢民眾享有微型保險的基本保障。

中壽積極響應政府政策，實踐公平待客精神，自2014年起推動微型保險，與各縣市政府及社福團體合作，提供基本保障予符合條件的民眾，守護範圍逐年擴大，從中低收入戶者至身心障礙者，受保障人數、保障金額逐年持續成長，讓更多需要的民眾享有微型保障。

中壽表示，這次與高雄市府合作，提供約1.3萬名符合條件的低收入戶及身心障礙以下者享有微型保險保障，透過保險陪伴並支持民眾，更安穩走過不同的人生階段，讓保險確實發揮安定社會的功能。

微型保險是許多弱勢民眾的第一張保單，因其備用資源較薄弱，相對地承受風險的能力也較低，家庭主要負擔者一旦發生意外事故，整個家庭很容易因此陷入經濟困境，然而這些最需要保障的經濟弱勢者卻往往無力負擔保險費。中壽長期推廣微型保險，至目前已為65個遭遇突發事故的弱勢家庭，獲得最即時的經濟協助，減少對家庭嚴重的經濟衝擊，發揮「救急」效果，成為民眾的堅實後盾。

中壽長期作為也獲主管機關高度肯定，微型保險已連續六年獲獎外，並獲第九屆保險卓越獎「微型保險推展卓越獎」殊榮，更是唯一獲獎之壽險業者。中壽期望持續將微型保障的精神與影響力擴散出去，以愛與關懷為台灣社會挹注正面能量，並成為最受推薦和信賴的壽險公司。