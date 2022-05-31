中信銀深耕客戶體驗 16度奪台灣最佳個人金融銀行大獎

中信銀行以客戶體驗為核心深受肯定，16度獲得國際知名財經媒體《The Asian Banker》（亞洲銀行家）雜誌頒發「台灣最佳個人金融銀行」（Best Retail Bank in Taiwan）大獎，中國信託銀行亦獲得亞洲銀行家雜誌旗下調查機構BankQuality.com舉辦的「Consumer Survey on Retail Banks in Asia Pacific 2022」評選為「台灣最受歡迎個人金融銀行」，榮獲雙料國際級肯定。

根據《The Asian Banker》雜誌公布的得獎結果發現，中信銀行客戶數及管理資產均穩定成長，新型冠狀病毒（COVID-19）疫情運用智能工具與AI技術進行數位轉型，透過人機協作模式增進客戶體驗及財富管理領域，同時秉持普惠金融精神，落實樂齡友善相關措施，綜合以上的全方位表現，深獲評審團隊肯定。

另一方面，BankQuality.com則藉由線上資料庫，發送超過1萬份問卷給亞太區11個國家及市場，18歲至65歲具有銀行帳戶的消費者，再依據回收問卷計算各銀行的淨推薦分數（Net Promoter Score, NPS）並以綜合評分方法歸納得分，排序各國最受歡迎的銀行名次，中信銀行從中脫穎而出，榮獲「台灣最受歡迎個人金融銀行」。

中信銀行表示，由於長期推動以客戶需求為導向，致力推展運用人工智慧（AI）技術進行轉型，新型冠狀病毒（COVID-19）疫情期間，更顯中信銀行數位化服務的優勢。除了運用於客戶個人化行銷與服務方面，也使用於流程數位化（RPA）與洗錢防制（AML）作業、偽冒偵測與稽核等，減少等候與大量的重複作業，提升內部作業效率，每年執行逾437萬筆作業，每日創造50數位勞動力，將人員從操作型作業中釋放，轉而從事高產值覆核及RPA人機協作規劃管理，可提升服務質量。

此外，全球市場仍持續受到新冠病毒疫情、烏俄戰爭推升通貨膨脹等因素影響，為了讓客戶找到適合的投資組合，中信銀行採用強化式人工智慧模型，打造智能資產配置引擎（iMAP），透過AI演算法串接客戶個人資料、投資部位、市場與金融商品等資訊，結合客戶個人投資行為偏好，提供短期資產檢視圖表與個人化投資組合調整建議，平均10秒即可產出客製化投資組合與視覺化分析圖表，平均逾7成客戶將依市場狀況和風險承受度採用個人化投資組合建議。

中信銀行秉持普惠金融與樂齡友善精神，提供無接觸視訊投保服務，理財專員可依客戶指示，將要保文件、同意書與授權扣款申請書，經視訊錄音錄影，簽署視訊投保同意書並完成要保文件簽名，即可完成投保申請；各分行則持續強化軟硬體設備，規劃身障及樂齡友善教育訓練，建置高齡友善服務窗口，加強分行無障礙服務，包含開戶、臨櫃複雜交易說明、防阻詐騙等，協助客戶完成金融交易。

中信銀行除了榮獲亞洲銀行家雜誌及BankQuality.com雙料肯定，今(2022)年更獲國際知名財經媒體《Euromoney》（歐洲貨幣）雜誌勇奪「台灣最佳財富管理暨私人銀行」（Best Private Bank／Wealth Manager Overall in Taiwan），中信銀行持續秉持「We are family」品牌精神，致力成為台灣最值得信賴的金融服務機構。