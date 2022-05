中信銀深耕客戶體驗 16度奪台灣最佳個人金融銀行大獎

中信銀行以客戶體驗為核心深受肯定,16度獲得國際知名財經媒體《The Asian Banker》(亞洲銀行家)雜誌頒發「台灣最佳個人金融銀行」(Best Retail Bank in Taiwan)大獎,中國信託銀行亦獲得亞洲銀行家雜誌旗下調查機構BankQuality.com舉辦的「Consumer Survey on Retail Banks in Asia Pacific 2022」評選為「台灣最受歡迎個人金融銀行」,榮獲雙料國際級肯定。

根據《The Asian Banker》雜誌公布的得獎結果發現,中信銀行客戶數及管理資產均穩定成長,新型冠狀病毒(COVID-19)疫情運用智能工具與AI技術進行數位轉型,透過人機協作模式增進客戶體驗及財富管理領域,同時秉持普惠金融精神,落實樂齡友善相關措施,綜合以上的全方位表現,深獲評審團隊肯定。

另一方面,BankQuality.com則藉由線上資料庫,發送超過1萬份問卷給亞太區11個國家及市場,18歲至65歲具有銀行帳戶的消費者,再依據回收問卷計算各銀行的淨推薦分數(Net Promoter Score, NPS)並以綜合評分方法歸納得分,排序各國最受歡迎的銀行名次,中信銀行從中脫穎而出,榮獲「台灣最受歡迎個人金融銀行」。

中信銀行表示,由於長期推動以客戶需求為導向,致力推展運用人工智慧(AI)技術進行轉型,新型冠狀病毒(COVID-19)疫情期間,更顯中信銀行數位化服務的優勢。除了運用於客戶個人化行銷與服務方面,也使用於流程數位化(RPA)與洗錢防制(AML)作業、偽冒偵測與稽核等,減少等候與大量的重複作業,提升內部作業效率,每年執行逾437萬筆作業,每日創造50數位勞動力,將人員從操作型作業中釋放,轉而從事高產值覆核及RPA人機協作規劃管理,可提升服務質量。

此外,全球市場仍持續受到新冠病毒疫情、烏俄戰爭推升通貨膨脹等因素影響,為了讓客戶找到適合的投資組合,中信銀行採用強化式人工智慧模型,打造智能資產配置引擎(iMAP),透過AI演算法串接客戶個人資料、投資部位、市場與金融商品等資訊,結合客戶個人投資行為偏好,提供短期資產檢視圖表與個人化投資組合調整建議,平均10秒即可產出客製化投資組合與視覺化分析圖表,平均逾7成客戶將依市場狀況和風險承受度採用個人化投資組合建議。

中信銀行秉持普惠金融與樂齡友善精神,提供無接觸視訊投保服務,理財專員可依客戶指示,將要保文件、同意書與授權扣款申請書,經視訊錄音錄影,簽署視訊投保同意書並完成要保文件簽名,即可完成投保申請;各分行則持續強化軟硬體設備,規劃身障及樂齡友善教育訓練,建置高齡友善服務窗口,加強分行無障礙服務,包含開戶、臨櫃複雜交易說明、防阻詐騙等,協助客戶完成金融交易。

中信銀行除了榮獲亞洲銀行家雜誌及BankQuality.com雙料肯定,今(2022)年更獲國際知名財經媒體《Euromoney》(歐洲貨幣)雜誌勇奪「台灣最佳財富管理暨私人銀行」(Best Private Bank/Wealth Manager Overall in Taiwan),中信銀行持續秉持「We are family」品牌精神,致力成為台灣最值得信賴的金融服務機構。