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防疫險理賠潮波波湧現 今年累計理賠金額衝破40億元

經濟日報／ 記者紀佳妘／即時報導
本土確診爆增，防疫險理賠壓力大。示意圖／聯合報系資料照片
本土確診爆增，防疫險理賠壓力大。示意圖／聯合報系資料照片

防疫保單理賠潮波波湧現，12家產險公司正面臨防疫保單巨大的理賠壓力，金管會今（31）日公布最新統計，今年到5月30日為止，防疫保單共承保296.7萬件，保費收入24.51億元，不過理賠金額正式衝破40億元大關、來到40.4億元。

金管會公布防疫險最新銷售概況，今年到5月30日止，一般法定傳染病防疫險承保件數296萬7,449件、保費收入24.51億元，理賠件數衝破10萬件，來到11萬5,425件，理賠金額也攀高至40.4億元。

相比先前截至5月23日統計，防疫保單理賠件數一周大增近6.1萬件、理賠金額亦暴增14.58億元，平均一天理賠逾2億元。

事實上，防疫險理賠金額已於金管會5月23日發布統計時，遠遠超過今年已收保費，而隨著理賠通常有遞延效應，也就是確診或隔離的民眾，大多會在隔離或治療結束後，才會向保險公司申請理賠，因此以5月後國內確診案例爆大量來看，理賠潮將會逐步湧現。

統計亦指出，疫苗險承保件數158萬3,541件、保費收入6.09億元，理賠件數則有9,226件，理賠金額也攀高至3.43億元。

防疫保單 理賠

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