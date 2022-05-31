輕症居家照護用藥才賠？防疫保單理賠指引揭曉

國內輕症或無症狀確診者愈來愈多，產、壽險公會理賠指引陸續出爐，金管會保險局今（31）日表示，產險公會昨公布的問答集中，針對居家照護部分，訂定防疫保單理賠原則，由各公司綜合相關依據進行理賠判斷與融通給付，與壽險公會理賠指引是相同的，原則上不會用哪些藥品來認定理賠。

產險公會「防疫保單理賠實質審查指引」上周出爐，針對通案性質問題，作成例示建議，如保戶自選「3+4」要理賠、數位健康證明可代替醫療診斷書，但輕症居家照護仍在研議中，引起各界高度關注。

不過，據產險公會新發布的「產險公司防疫保單理賠彈性處理方式問答集」指出，保戶如屬新冠肺炎確診者，因中央流行疫情指揮中心目前規定得採取居家照護方式處理，有上開情事的保戶可依保險法規定於確診日起2年內附所投保公司公告的文件申請相關保險金。

該指引明定，各會員公司得依據自身的商品內容、保單條款、被保險人接受醫師診察診斷結果以治療為目的執行的醫療業務行為內容（例如處方、用藥、施術、處置）、理賠內部處理制度及程序與相關法令規定判斷是否理賠或融通給付。

金管會保險局副局長林志憲表示，針對居家照護部分，產險公會昨日已用QA問答集的方式呈現，原則上若比照住院一定會用藥，目前是以治療為目的之醫療行為，如處方、用藥、處置等，各公司不會用哪些藥品來認定理賠，回歸醫療實際作為，由各公司綜合上述依據進行理賠判斷，這部分與壽險公會理賠指引是相同的。