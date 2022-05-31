快訊

中芯最好產品已是8年前技術 坂本幸雄：落後台灣一大截

AT-3失事前殉職飛官守到最後一刻 專家：他未試圖逃生

輕症居家照護用藥才賠？防疫保單理賠指引揭曉

經濟日報／ 記者紀佳妘／即時報導

國內輕症或無症狀確診者愈來愈多，產、壽險公會理賠指引陸續出爐，金管會保險局今（31）日表示，產險公會昨公布的問答集中，針對居家照護部分，訂定防疫保單理賠原則，由各公司綜合相關依據進行理賠判斷與融通給付，與壽險公會理賠指引是相同的，原則上不會用哪些藥品來認定理賠。

產險公會「防疫保單理賠實質審查指引」上周出爐，針對通案性質問題，作成例示建議，如保戶自選「3+4」要理賠、數位健康證明可代替醫療診斷書，但輕症居家照護仍在研議中，引起各界高度關注。

不過，據產險公會新發布的「產險公司防疫保單理賠彈性處理方式問答集」指出，保戶如屬新冠肺炎確診者，因中央流行疫情指揮中心目前規定得採取居家照護方式處理，有上開情事的保戶可依保險法規定於確診日起2年內附所投保公司公告的文件申請相關保險金

該指引明定，各會員公司得依據自身的商品內容、保單條款、被保險人接受醫師診察診斷結果以治療為目的執行的醫療業務行為內容（例如處方、用藥、施術、處置）、理賠內部處理制度及程序與相關法令規定判斷是否理賠或融通給付。

金管會保險局副局長林志憲表示，針對居家照護部分，產險公會昨日已用QA問答集的方式呈現，原則上若比照住院一定會用藥，目前是以治療為目的之醫療行為，如處方、用藥、處置等，各公司不會用哪些藥品來認定理賠，回歸醫療實際作為，由各公司綜合上述依據進行理賠判斷，這部分與壽險公會理賠指引是相同的。

理賠 防疫保單 保險金

延伸閱讀

史上最慘 壽險業前4月淨值蒸發逾兆元

產壽險公會防疫保單理賠指引 13常見QA全解惑

防疫險最新理賠10大Q&A 數位證明、居家照護都入列

居家照護防疫險理賠指引出爐 不限新冠用藥

相關新聞

防疫險最新理賠10大Q&A 數位證明、居家照護都入列

金管會保險局今公布產險公會昨日最新研擬的防疫險理賠10大Q&A，當中包含保戶可採「數位新冠病毒健康證明」替代申請文件中的...

居家照護防疫險理賠指引出爐 不限新冠用藥

因應輕症確診者「居家照護」，產、壽險公會研議居家照護防疫險理賠，相關指引終於出爐。金管會保險局表示，產險公會昨天公布的Q...

防疫險理賠金額超過40億 「遠超保費收入24億元」損失持續擴大

金管會保險局今公布最新防疫險理賠金額，截至到5月30日為止，防疫險理賠金額已超過40億元大關，遠遠超過收進來的保費收入2...

將來銀行執行副總梅驊跳槽 今宣布出任街口電支新董座

街口電子支付宣布今（31）日董事會決議通過，由新任董事梅驊出任新任街口電子支付董事長。

疫情、戰事、貨幣緊縮考驗 央行：金融市場震盪將加劇

本土疫情升溫，加上俄烏衝突持續帶來考驗，對於是否影響金融穩定，中央銀行金檢處副處長潘雅慧今表示，疫情反覆及俄烏衝突未息，...

將來銀行6月「超夏趴」推3%活儲優利 刷卡最高5%回饋

在這個普遍低利率、高通膨的年代，面對節節上升的物價，不只節流更要開源。純網銀將來銀行宣布，自6月起至8月底推出一系列「將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。