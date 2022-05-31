疫情、戰事、貨幣緊縮考驗 央行：金融市場震盪將加劇

本土疫情升溫，加上俄烏衝突持續帶來考驗，對於是否影響金融穩定，中央銀行金檢處副處長潘雅慧今表示，疫情反覆及俄烏衝突未息，預期全球經濟成長將放緩、物價漲幅明顯升溫，再加上全球寬鬆貨幣政策退場，金融市場震盪將加劇，但整體而言，升息對金融體系將有幫助。

央行今天發布第16期金融穩定報告，彙整去年初至今年4月間，國內外經濟及金融情勢發展，並分析可能影響台灣金融體系的風險。

潘雅慧指出，疫情反覆及俄烏衝突將使全球經濟下行風險升高，根據S&P Global Market Intelligence預估，今年全球經濟成長率將放緩為2.9%；另因俄烏戰事推升原物料價格走高，增添國際通膨壓力，預期今年全球消費者物價指數(CPI)年增率將明顯升溫至6.7%，為抑制全球通膨漲勢，歐美主要經濟體央行逐步加快貨幣政策正常化步伐。

她強調，今年我國出口及民間投資動能可望延續，但國內疫情升溫影響消費成長，且俄烏衝突及供應鏈瓶頸推升物價，預期經濟成長將下滑且通膨上升，主計總處預測今年經濟成長率為3.91%，CPI也上修為2.67%。

至於央行政策朝緊縮方向，對於金融機構影響，潘雅慧說明，央行升息有助提高銀行的利息淨收益，這是銀行最核心獲利來源，升息是有助於銀行業獲利動能。

而壽險公司方面，因投資部位很大宗都在海外，短期不只國內央行，也會受國外升息影響，壽險業債券在OCI綜合損益項下的部位，會因利率上升、價格下跌，短期評價上會有損失，或是本來有很大的評價利益，但之後會縮減，但長期而言對壽險來說是好的，因壽險業是長期投資，升息利率走高，投資收益將提高、利差損也會減緩，整體來看升息對整體金融業是利多。

對於股市展望，潘雅慧則說，考量近期國內疫情升溫，加上國際地緣政治風險及主要央行可能加快升息步伐等不確定因素，將牽動我國股市表現，央行會密切關注相關後續發展。匯市方面，今年初隨國際美元走強，新台幣兌美元匯率趨貶，前4月波動率擴大介於1.34%至5.56%之間，但相較於日圓、歐元、星幣及韓元等貨幣，新台幣匯率仍是相對穩定。