快訊

教育部半年內擬教師兼職辦法 「這工作」確定不能碰

巨響後黑煙沖天！1公里外高雄阿蓮區居民 拍到AT-3墜機前關鍵畫面

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫險理賠金額超過40億 「遠超保費收入24億元」損失持續擴大

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
金管會保險局今公布最新防疫險理賠金額，截至到5月30日為止，防疫險理賠金額已超過40億元大關。報系資料照／記者戴瑞瑤攝影
金管會保險局今公布最新防疫險理賠金額，截至到5月30日為止，防疫險理賠金額已超過40億元大關。報系資料照／記者戴瑞瑤攝影

金管會保險局今公布最新防疫險理賠金額，截至到5月30日為止，防疫險理賠金額已超過40億元大關，遠遠超過收進來的保費收入24.52億元，短短一週理賠就增加逾5成，保險公司防疫險理賠損失持續擴大中。

據保險局統計，從今年至5月30日，防疫險承保件數達296.7萬張，保費收入達24.52億元。但隨著確診人數暴增，理賠件數已達11.5萬件，理賠金額更是達到40.4億元，遠遠超過保費收入的24億元，平均每張保單理賠金額約為3.5萬元。

其實金管會日前統計至5月23日，防疫險理賠金額就已正式超過保費收入，當時理賠件數7.3萬件、理賠金額25.82億元，已超越當時收進來的保費收入21.19億元。而現在理賠損失持續擴大，光一週理賠就增加5成6。

理賠 防疫險 金管會

延伸閱讀

感謝公所清潔隊支援清消 金門農工贈自製茶包幫打氣

馬稠後關帝廟獲贈蔡總統墨寶 火山碧雲寺防疫受肯定

金管會緊盯 6家壽險6月不調整保單宣告利率

北榮自由廣場採檢破兩萬人 馮世寬致贈慰問金100萬元

相關新聞

將來銀行執行副總梅驊跳槽 今宣布出任街口電支新董座

街口電子支付宣布今（31）日董事會決議通過，由新任董事梅驊出任新任街口電子支付董事長。

防疫險理賠金額超過40億大關 損失持續擴大

金管會保險局今公布最新防疫險理賠金額，截至到5月30日為止，防疫險理賠金額已超過40億元大關，遠遠超過收進來的保費收入2...

存好股找元大 元大證券台股定期定額手續費超優惠

元大證券推出台股定期定額手續費優惠活動，因應市場存股浪潮，只要1,000元低投資門檻就可以輕鬆當股東，靠著紀律性的投資，...

純網銀來勢洶洶 推3％高利活儲優惠

純網銀將來銀行今宣布，6月起至8月底，透過將來銀行APP辦理台幣存款，無論新舊資金，最高均可享活儲3%優利優惠；LINE...

台東觀光夜市、三峽及深坑老街刷台灣Pay 彰銀祭回饋

疫情影響夜市攤商及老街攤商買氣，彰化銀行與台東觀光夜市、三峽老街及深坑老街攜手合作，推出刷台灣Pay享20%現金回饋優惠...

街口電支新董座梅驊：是非常大的挑戰 禱告後承接這工作

街口電子支付今（31）日董事會決議通過，由新任董事梅驊出任新任街口電子支付董事長，梅驊將於6月1日正式走馬上任，他於今日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。