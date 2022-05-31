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防疫險理賠金額超過40億 「遠超保費收入24億元」損失持續擴大
金管會保險局今公布最新防疫險理賠金額，截至到5月30日為止，防疫險理賠金額已超過40億元大關，遠遠超過收進來的保費收入24.52億元，短短一週理賠就增加逾5成，保險公司防疫險理賠損失持續擴大中。
據保險局統計，從今年至5月30日，防疫險承保件數達296.7萬張，保費收入達24.52億元。但隨著確診人數暴增，理賠件數已達11.5萬件，理賠金額更是達到40.4億元，遠遠超過保費收入的24億元，平均每張保單理賠金額約為3.5萬元。
其實金管會日前統計至5月23日，防疫險理賠金額就已正式超過保費收入，當時理賠件數7.3萬件、理賠金額25.82億元，已超越當時收進來的保費收入21.19億元。而現在理賠損失持續擴大，光一週理賠就增加5成6。
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