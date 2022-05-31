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將來銀行執行副總梅驊跳槽 今宣布出任街口電支新董座

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
街口電子支付宣布今（31）日董事會決議通過，由新任董事梅驊出任新任街口電子支付董事長。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影
街口電子支付宣布今（31）日董事會決議通過，由新任董事梅驊出任新任街口電子支付董事長。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

街口電子支付宣布今（31）日董事會決議通過，由新任董事梅驊出任新任街口電子支付董事長。

新任董事長梅驊過去曾擔任將來銀行資深執行副總經理、永豐銀行電子金融處處長、露天拍賣行銷處負責人等職務，擁有豐富的數位金融、電子商務、行銷經驗。梅驊表示，上任後將帶領公司持續推動臺灣金融科技的發展，強調會在「創新」與「法規」之間，找到最佳平衡，實現促進普惠金融的創新產品；也將憑藉過去累積橫跨科技與金融的職涯背景，培育更多優秀的金融科技人才。

另外當選的四位董事涵蓋法律背景，與金融科技產業實務經驗，包括前立法委員許毓仁，長期致力於推動金融科技與區塊鏈的發展、天遠律師事務所主持律師劉立恩，專精於金融科技與區塊鏈法規、街口電子支付產品長范庭甄和樂端國際有限公司執行長陳志睿。

街口創辦人胡亦嘉也表示，樂見金融科技領域專業人士帶領公司，幫助優秀的年輕團隊更快速的成長、發揮。

金融科技 將來銀行 胡亦嘉

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