純網銀來勢洶洶 推3％高利活儲優惠

純網銀將來銀行今宣布，6月起至8月底，透過將來銀行APP辦理台幣存款，無論新舊資金，最高均可享活儲3%優利優惠；LINE BANK目前截至6月底活期存款「口袋帳戶」利率也有2.2%。

將來銀行目前開滿2個月，推出優利存款優惠，活儲6萬元內3％優惠利率，6萬至30萬元享1.25％，逾30萬元則享1％且額度無上限。將來銀行表示，相較於其他銀行一般活儲帳戶利率僅約0.2％，以活動期間存滿100萬元為例，每個月利息收入甚至約可達其他銀行活儲帳戶的6倍。

而LINE BANK開業滿一年，截至2022年3月底用戶累計超過110萬戶。目前有存款利率2.2%的優利活存「口袋帳戶」，活動到今年6月底；5月初也推出循環信貸「臨用金」，主打0元取得一筆額度，需要周轉時可隨時動用、最快1分鐘即到帳，優惠利率1.98%起、按日計息，例如動用金額10萬元，換算每日利息5元起。

將來銀行也有推出信貸方案，第一種是利率1.58％起，且申貸金額最高500萬元（需綁約1年）；第二種是無需綁約，利率1.99％起、申貸金額最高30萬元。開辦費均為399元。

此外，因應用電旺季，將來銀行也推出一鍵開啟「帳單自動扣繳」就有10％回饋，透過將來銀行APP設定自動扣繳水電費，或中華電信手機、市話及HiNet帳單，就能有帳單金額10％的Ｎ點（每月最高50點）回饋，是目前在純網銀中首見的帳單自動代扣繳服務。

將來銀行總經理許柏林表示，下半年將陸續推出保險、理財、外匯等產品與服務，並持續分波段推出各項優惠活動。