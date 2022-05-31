台東觀光夜市、三峽及深坑老街刷台灣Pay 彰銀祭回饋

疫情影響夜市攤商及老街攤商買氣，彰化銀行與台東觀光夜市、三峽老街及深坑老街攜手合作，推出刷台灣Pay享20%現金回饋優惠活動，鼓勵民眾使用無接觸支付工具安心消費。

彰銀表示，推出「來逛台東夜市 刷台灣Pay享20%優惠」活動期間自6月1日至8月31日止，民眾在台東觀光夜市消費使用「台灣Pay」(限金融卡/帳戶)進行支付，消費可享20%之現金回饋(非即時回饋)，單筆消費回饋上限300元，本活動回饋總金額上限55萬元。

至於三峽老街及深坑老街方面，掃台灣pay享20%優惠，活動期間同樣自6月1日起至8月31日止，凡民眾於三峽老街及深坑老街等消費使用「台灣Pay」(限金融卡/帳戶)進行支付，消費同樣可享20%之現金回饋(非即時回饋)，單筆消費回饋上限300元，活動回饋總金額上限則為各30萬元。

彰銀表示，防疫使用「台灣Pay」消費不用碰現金，鼓勵民眾把手機變錢包，不僅能減少接觸現金的傳染機會，還能享有高額回饋優惠，既可省錢還能降低感染風險，安全又便利；另，消費者於年底前使用彰銀台灣Pay進行消費，還可再額外享2%等值紅利點數回饋，可說是同時享受優惠外還兼顧防疫生活，相關詳情及更多優惠活動資訊可上官網查詢。