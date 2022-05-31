快訊

白髮人送黑髮人...罹難飛官家屬抵事故現場 哭紅雙眼

明入境全面唾液採檢 指揮中心：飛機落地後勿喝水飲食

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東觀光夜市、三峽及深坑老街刷台灣Pay 彰銀祭回饋

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
彰化銀行與台東觀光夜市、三峽老街及深坑老街攜手合作，推出刷台灣Pay享20%現金回饋優惠活動。（本報系資料庫）
彰化銀行與台東觀光夜市、三峽老街及深坑老街攜手合作，推出刷台灣Pay享20%現金回饋優惠活動。（本報系資料庫）

疫情影響夜市攤商及老街攤商買氣，彰化銀行與台東觀光夜市、三峽老街及深坑老街攜手合作，推出刷台灣Pay享20%現金回饋優惠活動，鼓勵民眾使用無接觸支付工具安心消費。

彰銀表示，推出「來逛台東夜市 刷台灣Pay享20%優惠」活動期間自6月1日至8月31日止，民眾在台東觀光夜市消費使用「台灣Pay」(限金融卡/帳戶)進行支付，消費可享20%之現金回饋(非即時回饋)，單筆消費回饋上限300元，本活動回饋總金額上限55萬元。

至於三峽老街及深坑老街方面，掃台灣pay享20%優惠，活動期間同樣自6月1日起至8月31日止，凡民眾於三峽老街及深坑老街等消費使用「台灣Pay」(限金融卡/帳戶)進行支付，消費同樣可享20%之現金回饋(非即時回饋)，單筆消費回饋上限300元，活動回饋總金額上限則為各30萬元。

彰銀表示，防疫使用「台灣Pay」消費不用碰現金，鼓勵民眾把手機變錢包，不僅能減少接觸現金的傳染機會，還能享有高額回饋優惠，既可省錢還能降低感染風險，安全又便利；另，消費者於年底前使用彰銀台灣Pay進行消費，還可再額外享2%等值紅利點數回饋，可說是同時享受優惠外還兼顧防疫生活，相關詳情及更多優惠活動資訊可上官網查詢。

延伸閱讀

民進黨團呼籲市府增加防疫預算 購買兒童唾液快篩

影／三峽男醉倒路中遭車輾斃 肇車駕駛：以為撞到石頭

彰銀平均加薪6% 創高

台新金 4月賣彰銀2.2萬張

相關新聞

存好股找元大 元大證券台股定期定額手續費超優惠

元大證券推出台股定期定額手續費優惠活動，因應市場存股浪潮，只要1,000元低投資門檻就可以輕鬆當股東，靠著紀律性的投資，...

將來銀行執行副總梅驊跳槽 今宣布出任街口電支新董座

街口電子支付宣布今（31）日董事會決議通過，由新任董事梅驊出任新任街口電子支付董事長。

純網銀來勢洶洶 推3％高利活儲優惠

純網銀將來銀行今宣布，6月起至8月底，透過將來銀行APP辦理台幣存款，無論新舊資金，最高均可享活儲3%優利優惠；LINE...

台東觀光夜市、三峽及深坑老街刷台灣Pay 彰銀祭回饋

疫情影響夜市攤商及老街攤商買氣，彰化銀行與台東觀光夜市、三峽老街及深坑老街攜手合作，推出刷台灣Pay享20%現金回饋優惠...

街口電支新董座梅驊：是非常大的挑戰 禱告後承接這工作

街口電子支付今（31）日董事會決議通過，由新任董事梅驊出任新任街口電子支付董事長，梅驊將於6月1日正式走馬上任，他於今日...

街口支付新董座出爐 將來銀行大將梅驊接任

街口支付今宣布，今董事會決議由前將來銀行資深執行副總經理梅驊，擔任新的董事長。梅驊是將來銀行元老級大將，經歷將來銀行從籌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。