街口電支新董座梅驊：是非常大的挑戰 禱告後承接這工作

街口電子支付今（31）日董事會決議通過，由新任董事梅驊出任新任街口電子支付董事長，梅驊將於6月1日正式走馬上任，他於今日受訪時表示，「這是一個非常大的挑戰，但在禱告尋求後，我承接了這份工作。」

新任董事長梅驊過去曾擔任將來銀行資深執行副總經理、永豐銀行電子金融處處長、露天拍賣行銷處負責人等職務，擁有豐富的數位金融、電子商務、行銷經驗。

梅驊表示，上任後將帶領公司持續推動台灣金融科技的發展，強調會在「創新」與「法規」之間，找到最佳平衡，實現促進普惠金融的創新產品；也將憑藉過去累積橫跨科技與金融的職涯背景，培育更多優秀的金融科技人才。

梅驊受訪時表示，「街口電支過去一段時間的發展已經擁有很不錯的基礎，不論是會員數、交易量，或是給消費者的品牌印象等方面，支付本身是一個很平民、貼近使用者的工具，未來希望在獲利表現上可以更理想、精益求精。街口是在台灣發展的金融科技產業，如何兼顧創新、符合法規，並做到普惠金融，在這三個圈圈裡找到交集，確實是不容易的事、是一個非常大的挑戰。」

另外當選的四位董事涵蓋法律背景，與金融科技產業實務經驗，包括前立法委員許毓仁，長期致力於推動金融科技與區塊鏈的發展、天遠律師事務所主持律師劉立恩，專精於金融科技與區塊鏈法規、街口電子支付產品長范庭甄和樂端國際有限公司執行長陳志睿。

街口創辦人胡亦嘉今日也表示，樂見金融科技領域專業人士帶領公司，幫助優秀的年輕團隊更快速的成長、發揮。