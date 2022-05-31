外銀新一波美元優利定存來了 利率1.5%-2.2%

隨著美元進入升息循環，美元持續走強，存美元正是時候，多家外銀推出新一波的美元優利定存活動。

匯豐（台灣）銀行自6月1日至8月31日止，推出滙豐台灣「卓越理財」客戶可享有美元定存6個月利率1.5%的優惠專案。單筆最低承作金額2萬美元，每一客戶最高承作總限額20萬美元。若是自其他金融機構匯入外幣，皆可享國外匯入款一般匯款手續費免費的優惠。

舉例來說，滙豐卓越理財客戶陳小姐於6月1日自他行匯入美元，承作活動中的6個月美元定存，承作金額為20萬美元。依照活動優惠年利率為1.5%計算，若陳小姐定存存續至到期日，則可獲得的利息為1,500美元（計算方式為20萬× 1.5% ÷ 360×180）。

渣打銀行自6月起推出兩項美元優惠存款方案；7月底前完成登錄「美利揚升」美金活存專案，美元活存新資金可享加碼最高2％優惠年利率，全新貴賓再享額外加碼，合計最高可享2.2%優惠年利率。

同樣於7月底前完成上網承作「永續定存」，則享新資金6個月期的1.7%年利率優惠方案，單筆最低起存金額1萬美元。

渣打銀行表示，國內疫情明顯升溫不僅讓經濟復甦之路曲折迂迴，也讓親臨銀行理財變得極不方便，建議以多元配置方式管理財富之外，也可善用銀行提供的

「一站式數位理財」服務，不但能輕鬆線上交易基金、24小時線上投資外匯，加上視訊投保暫行措施等全方位「零接觸理財」方案，讓宅在家也能輕鬆管理財富，無懼疫情干擾。