續維持財務緩衝空間 新光金、新壽獲中華信評調升評等

中華信評今調升新光人壽、新光金控的評等展望，由「負向」調整為「穩定」。與此同時，中華信評確認新壽的長期發行體信用評等與財務實力評等為「twAA-」；流通在外之受評債券的債務發行信用評等為「twA+」，以及新光金控的長期發行體信用評等為「twA+」，短期發行體信用評等為「twA-1」。

中華信評認為，新光人壽的獲利水準應會維持在低於業界平均水準，且與整體產業類似易受到資本市場波動影響。新光人壽去年的稅後平均資產報酬率(ROAA)在投資報酬率改善的支持下為0.4%，優於2020年時的0.2%。

然而，主要由於資本利得可能下滑，中華信評預測，新光人壽今年的獲利水準將會較2021年時為低，而其他壽險同業亦將經歷類似的獲利下滑趨勢。中華信評認為，今年該公司的財務緩衝空間可能會暫時縮窄，不過，雖然低於平均水準，卻有漸趨穩定的獲利表現，可為其財務緩衝空間提供支撐。

中華信評認為，新光人壽將透過穩固的品牌聲譽，以及其主要產品在國內市場中令人滿意的市占率，而競爭地位維持在強等級，新壽銷售團隊良好的銷售貢獻，為調升結果提供支撐。

新光人壽為新光金控集團的旗艦子公司，中華信評確認新光金控的評等結果，反映新光人壽已趨於穩定的財務結構，以及該金控集團旗下的銀行事業體「新光銀行」提升後的個別基礎信用結構。

中華信評認為，新光人壽與新光銀行均為新光金控集團旗下的核心成員。新光金控的長期發行體評等較中華信評授予該金控集團旗下兩家核心公司的全球等級評等等級低一個級距，反應該金控債權人的求償順位，低於新光金控集團核心營運子公司債權人的求償順位。

新光人壽與新光金控「穩定」的評等展望，主要是中華信評認為，新光人壽為新光金控集團中的核心子公司，且未來一至二年該金控集團應可維持其在台灣金融服務業中的競爭地位，特別是在壽險業務方面。

新光人壽的評等展望亦反映，在新光人壽龐大的營運規模、高度自我掌控的銷售通路，以及該金控集團積極的資本管理政策支持下，未來1~2年新光人壽應可維持穩定的信用結構。