開發金旗下凱基銀董事長 魏寶生退休曹慧姝暫代

開發金控（2883）公告子公司凱基銀行董事長魏寶生6月2日退休生效，凱基銀行5月30日董事會決議，由董事總經理曹慧姝暫時代理董事長職務，待主管機關核准後生效。

凱基銀現任董事扣除獨立董事以及請辭退休的魏寶生，只有曹慧姝、開發金幕僚長兼發言人張立荃、開發金法務長顏志堅等三位董事代表人，其餘有兩席法人董事包括之前離開的前副董事長郭瑜玲遺缺，總計有兩席董事代表人都是空缺，因此魏寶生退休，只能從曹、張、顏三人中擇一代理，曹慧姝暫代董座並不令人意外。

開發金並公告表示，由於凱基銀行本屆董事任期即將屆滿，因此開發金控會在屆期時全部重新指派新一屆的凱基銀董事。開發金預計在6月17日股東會改選董事完成後，於6月底董事會再行指派凱基銀新任董事。