開發金旗下凱基銀董事長 魏寶生退休曹慧姝暫代

經濟日報／ 記者夏淑賢/台北即時報導
開發金控子公司凱基銀行總經理曹慧姝(見圖)將代理凱基銀董事長。照片取自開發金控官網
開發金控子公司凱基銀行總經理曹慧姝(見圖)將代理凱基銀董事長。照片取自開發金控官網

開發金控（2883）公告子公司凱基銀行董事長魏寶生6月2日退休生效，凱基銀行5月30日董事會決議，由董事總經理曹慧姝暫時代理董事長職務，待主管機關核准後生效。

凱基銀現任董事扣除獨立董事以及請辭退休的魏寶生，只有曹慧姝、開發金幕僚長兼發言人張立荃、開發金法務長顏志堅等三位董事代表人，其餘有兩席法人董事包括之前離開的前副董事長郭瑜玲遺缺，總計有兩席董事代表人都是空缺，因此魏寶生退休，只能從曹、張、顏三人中擇一代理，曹慧姝暫代董座並不令人意外。

開發金並公告表示，由於凱基銀行本屆董事任期即將屆滿，因此開發金控會在屆期時全部重新指派新一屆的凱基銀董事。開發金預計在6月17日股東會改選董事完成後，於6月底董事會再行指派凱基銀新任董事。

凱基銀行 開發金控 退休

延伸閱讀

騰訊阿里股債 國泰、富邦猛砍

十大投信加碼股 抗跌

升息潮席捲拉美 五大壽險金控握逾1.5兆新興債躺槍

台股跳水、盤中重挫逾400點 這些股慘被集中狙擊

相關新聞

熱錢狂湧、央行擋駕 新台幣匯率強升2.06角「逾兩年最大」

熱錢回來了，激勵國內股匯市雙雙大漲。資深匯銀主管透露，今年以來罕見的外資大規模匯入潮今（30）日於匯市現蹤，估計匯入逾1...

5月境外基金賠多賺少 股票型只剩這七種賺錢

統計5月以來，至27日，台灣金管會證期局核備的996檔境外基金(股、債均含)平均下跌1.7%，其中，714檔股票型基金平...

黃金閃金光 台銀報告：外資機構仍看好後市

國際金價近日維持震盪走勢，外資機構仍持續看好後市。台灣銀行最新報告指出，去(2021)年散戶投資者熱衷於投資加密貨幣，不...

熱錢回來了 股匯齊漲新台幣狂升「創一個半月新高」

熱錢重返新興亞洲市場，股匯市一片歡騰，台股今天大漲逾300點，新台幣匯率更是升勢猛烈、站上29.1元價位，收盤收在29....

南山人壽連三年推南山小健將計劃 培植偏鄉運動人才

為夢想裝上翅膀！南山人壽關注偏鄉孩童的運動發展與營養，連續三年推動「南山小健將計劃」，鼓勵民眾BAM健康又能挺公益，發起...

央行：6月起調降364天期、2年期存單每月標售金額

中央銀行今（30）日宣布，調降364天期、2年期存單每月標售金額。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。