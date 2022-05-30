熱錢狂湧、央行擋駕 新台幣匯率強升2.06角「逾兩年最大」

熱錢回來了，激勵國內股匯市雙雙大漲。資深匯銀主管透露，今年以來罕見的外資大規模匯入潮今（30）日於匯市現蹤，估計匯入逾10億美元，即使中央銀行盤中加碼買匯阻升，新台幣匯率終場仍強勁升值2.06角，單日升值金額創逾兩年最大，收在29.144元，連四升並創近一個半月新高，總成交量擴增至18.935億美元。

匯銀主管指出，外資重返台灣，使台北匯市今日激情演出。由於熱錢大舉匯入超過10億美元，出口商也站在拋匯一方，美元供給量大增、新台幣匯率承受極大的升值壓力，盤中最高升抵29.101元，最多升值2.49角。

眼見美元買盤空虛、匯市有失序之虞，中央銀行揮軍進場阻升，全日買進逾10億美元的外匯，卻也無法抵擋外資匯入潮的威力，終場新台幣強升逾2角，收在29.144元，若外資不改匯入基調，不排除本周就有機會挑戰29元整數大關、重返28字頭。

「若不是老大（指央行）進場，新台幣匯率收盤一定會升破29元」，匯銀主管說。

今年以來漲勢凌厲的國際美元，近日走勢略顯疲軟，中央銀行統計顯示，美元指數今天下跌0.11%，主要亞幣除日圓持續維持貶勢外，其餘貨幣均大舉反彈。

相較於新台幣匯率單日升值0.71%，台灣主要貿易對手國貨幣韓元更顯強勢，升幅達1.42%，為新台幣的兩倍。

除韓元外，人民幣匯率也強過新台幣，升幅為0.73%，星元僅升值0.17%，僅日圓續貶0.18%。

匯銀主管指出，美國上周五公布4月核心個人消費支出（PCE）物價指數年增4.9％，由3月的5.2％降至4.9％，為今年以來最低，美股應聲大漲，激勵台股開高走高，終場收在16,610.62點，上漲344.4點，成交量增至2,560.35億元；其中，外資買超275.82億元。

熱錢重返台灣等亞洲新興市場，令投資人大為振奮，匯銀主管指出，按此趨勢，最快這兩天新台幣匯率就有機會向上測試29元整數大關、重返28字頭，估計短期內，新台幣匯率將位於28.8~29.5元區間波動。