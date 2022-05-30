快訊

封控後上海青年：絕不生育、提前退休、搬回老家

台灣首府大學將男生宿舍出租為移工宿舍 惜難敵經營海嘯

輕症確診喉嚨痛不喝水更嚴重 耳鼻喉醫授可吃這些食物減痛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

熱錢狂湧、央行擋駕 新台幣匯率強升2.06角「逾兩年最大」

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
新台幣匯率今(30)日終場強勁升值2.06角，單日升值金額創逾兩年最大。聯合報系資料照
新台幣匯率今(30)日終場強勁升值2.06角，單日升值金額創逾兩年最大。聯合報系資料照

熱錢回來了，激勵國內股匯市雙雙大漲。資深匯銀主管透露，今年以來罕見的外資大規模匯入潮今（30）日於匯市現蹤，估計匯入逾10億美元，即使中央銀行盤中加碼買匯阻升，新台幣匯率終場仍強勁升值2.06角，單日升值金額創逾兩年最大，收在29.144元，連四升並創近一個半月新高，總成交量擴增至18.935億美元。

匯銀主管指出，外資重返台灣，使台北匯市今日激情演出。由於熱錢大舉匯入超過10億美元，出口商也站在拋匯一方，美元供給量大增、新台幣匯率承受極大的升值壓力，盤中最高升抵29.101元，最多升值2.49角。

眼見美元買盤空虛、匯市有失序之虞，中央銀行揮軍進場阻升，全日買進逾10億美元的外匯，卻也無法抵擋外資匯入潮的威力，終場新台幣強升逾2角，收在29.144元，若外資不改匯入基調，不排除本周就有機會挑戰29元整數大關、重返28字頭。

「若不是老大（指央行）進場，新台幣匯率收盤一定會升破29元」，匯銀主管說。

今年以來漲勢凌厲的國際美元，近日走勢略顯疲軟，中央銀行統計顯示，美元指數今天下跌0.11%，主要亞幣除日圓持續維持貶勢外，其餘貨幣均大舉反彈。

相較於新台幣匯率單日升值0.71%，台灣主要貿易對手國貨幣韓元更顯強勢，升幅達1.42%，為新台幣的兩倍。

除韓元外，人民幣匯率也強過新台幣，升幅為0.73%，星元僅升值0.17%，僅日圓續貶0.18%。

匯銀主管指出，美國上周五公布4月核心個人消費支出（PCE）物價指數年增4.9％，由3月的5.2％降至4.9％，為今年以來最低，美股應聲大漲，激勵台股開高走高，終場收在16,610.62點，上漲344.4點，成交量增至2,560.35億元；其中，外資買超275.82億元。

熱錢重返台灣等亞洲新興市場，令投資人大為振奮，匯銀主管指出，按此趨勢，最快這兩天新台幣匯率就有機會向上測試29元整數大關、重返28字頭，估計短期內，新台幣匯率將位於28.8~29.5元區間波動。

新台幣 台幣匯率 外資 熱錢 台股 美股 央行

延伸閱讀

美物價數據帶動信心 亞股隨美股勁揚

央行：6月起調降364天期、2年期存單每月標售金額

外資匯出暫歇 匯銀：可適度布局美元

匯市最前線／台幣估29.2~29.6元盤整

相關新聞

熱錢狂湧、央行擋駕 新台幣匯率強升2.06角「逾兩年最大」

熱錢回來了，激勵國內股匯市雙雙大漲。資深匯銀主管透露，今年以來罕見的外資大規模匯入潮今（30）日於匯市現蹤，估計匯入逾1...

5月境外基金賠多賺少 股票型只剩這七種賺錢

統計5月以來，至27日，台灣金管會證期局核備的996檔境外基金(股、債均含)平均下跌1.7%，其中，714檔股票型基金平...

黃金閃金光 台銀報告：外資機構仍看好後市

國際金價近日維持震盪走勢，外資機構仍持續看好後市。台灣銀行最新報告指出，去(2021)年散戶投資者熱衷於投資加密貨幣，不...

熱錢回來了 股匯齊漲新台幣狂升「創一個半月新高」

熱錢重返新興亞洲市場，股匯市一片歡騰，台股今天大漲逾300點，新台幣匯率更是升勢猛烈、站上29.1元價位，收盤收在29....

南山人壽連三年推南山小健將計劃 培植偏鄉運動人才

為夢想裝上翅膀！南山人壽關注偏鄉孩童的運動發展與營養，連續三年推動「南山小健將計劃」，鼓勵民眾BAM健康又能挺公益，發起...

央行：6月起調降364天期、2年期存單每月標售金額

中央銀行今（30）日宣布，調降364天期、2年期存單每月標售金額。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。